Paris Saint-Germain | annunciata una nuova partnership con MSC Crociere | firmato un

Buffon un volo da leggenda : la super parata che salva il Paris Saint-Germain : A 41 anni appena compiuti e nessuna voglia di smettere, Gigi Buffon è stato protagonista di una fantastica parata nel match di sabato vinto dal Paris Saint-Germain contro il Bordeaux.Un intervento da numero uno, al 60' della ripresa sul risultato di 1-0 per i parigini, grazie al gol di Cavani su calcio di rigore, Buffon si è esibito in una parata spettacolare che ha regalato i tre punti alla sua squadra. Il tiro di Kamano sembrava a botta sicura ...

Sky Sport News : «Il Paris Saint-Germain vuole Willian dal Chelsea» : Stando a quanto riportato da Sky Sport News , i Blues non vorrebbero cedere Willian al PSG. Il giocatore, però, è in scadenza nel giugno del 2020 e questo potrebbe favorire i francesi per un acquisto ...

Paris Saint-Germain - stop lunghissimo per Neymar : la nota ufficiale del club parigino : La società campione di Francia ha diramato un comunicato con cui ha reso noti i tempi di recupero di Neymar, infortunatosi contro lo Strasburgo Brutte notizie per il Paris Saint-Germain, il club parigino dovrà infatti fare a meno di Neymar Jr per le prossime dieci settimane. E’ questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il brasiliano, infortunatosi nel corso del match di Coppa di Francia contro l’RC Strasburgo ...

«Betis Siviglia : dal Paris Saint Germain arriva Jesè» : ROMA - Il Betis prende in prestito fino a giugno l'attaccante del Paris Saint Germain Germain, Jesè . Secondo quanto riportato da As, il calciatore nelle prossime ore volerà a Siviglia per le visite ...

Cifre folli nell'operazione Allan-Paris Saint Germain - : Da quando Aurelio De Laurentiis è presidente del Napoli , il club azzurro è abituato a cedere i propri calciatori a Cifre sostanziose. Da Cavani a Higuain , il presidente partenopeo è sempre stato ...

Josè Mourinho infiamma il mercato degli allenatori : primi contatti con il Paris Saint Germain : Josè Mourinho pronto a sedersi su un’altra prestigiosa panchina: il Paris Saint Germain monitora la situazione del portoghese Dopo la separazione con il Manchester United, in seguito ad una situazione alquanto complicata, particolarmente con alcuni giocatori dello spogliatoio, Josè Mourinho è attualmente senza squadra. Un allenatore con la sua abilità e la sua esperienza, nonchè due pesanti Champions League in bacheca, non resterà ...

Paris Saint-Germain - giovani calciatori 'catalogati' per etnia : multa da 100mila euro : "Goffaggine individuale e negligenza collettiva". Così Sébastien Deneux , presidente della Commissione Disciplinare di Lega francese, ha sintetizzato i comportamenti alla base delle pratiche messe in ...

Goleada senza gioia per il Paris Saint-Germain - : ... ultima forza del campionato francese, ma vittorioso per 2-1 grazie anche a un gol su rigore di Marcos Thuram , figlio dell'ex nazionale francese campione del mondo ed ex di Parma e Juventus, il ...

Paredes - si muove il Paris Saint-Germain : Secondo Sky Sport sul centrocampista dello Zenit San Pietroburgo Leonardo Paredes , accostato a Milan e Chelsea, c'è il forte interesse del Paris Saint-Germain.

Inter - Nainggolan piace al Paris Saint-Germain (RUMORS) : Uno dei club che potrebbe fare qualcosa di importante in questa sessione di calciomercato è il Paris Saint-Germain. Il club francese cerca un rinforzo a centrocampo, visto che dovrà quasi sicuramente salutare Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno e ha già deciso di non rinnovare, avendo trovato un accordo con il Barcellona da dieci milioni di euro a stagione. I blaugrana, però, vogliono anticipare ...

Ligue 1 : il Paris Saint-Germain supera l'Amiens - il Nizza vince senza Balotelli : AMIENS - Prende il largo il Paris Saint-Germain che dimentica l'eliminazione nei quarti di finale di Coppa di Lega e dilaga 3-0 in casa dell'Amiens, senza vittorie interne da cinque partite. I padroni ...

Champions League - l'Uefa grazia il Paris Saint-Germain : TORINO - Il Paris Saint-Germain potrà giocare a porte aperte il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester United. La Commissione Disciplinare dell'Uefa, infatti, ha punito la ...

Paris Saint-Germain - garanzia Tuchel : 'Neymar è in vacanza anticipata con il consenso del club' : Le ferie natalizie anticipate di Neymar non sono una sorpresa per il club. Anzi. L'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain è partito per il Brasile con l'assoluto consenso della società francese.

Paris Saint-Germain - ufficiale il rinnovo di Areola : il portiere francese ha firmato fino al 2023 : Il portiere campione del mondo ha prolungato il proprio contratto con il club parigino fino al 30 giugno 2023 Alphonse Areola ha prolungato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, firmando fino al 30 giugno 2023. Accordo trovato in fretta tra le parti, come riporta il comunicato ufficiale pubblicato dal club parigino sul proprio sito: ‘Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare il prolungamento di contratto di Alphonse ...