Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia in Vaticano | «Ora misure concrete»

Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia : "Serve una purificazione - non bastano semplici e scontate condanne" : "Il popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre". Papa Francesco apre la delicatissima quattro giorni di summit in Vaticano, richiesta da lui stesso per arginare la piaga della pedofilia nella Chiesa chiedendo una "purificazione".Partecipano all'Incontro su "La protezione dei minori nella Chiesa" i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica, i capi ...

Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia in Vaticano : «Condanne scontate - ora misure concrete» : Città del Vaticano - Quattro giorni di introspezione per trovare il modo di combattere la pedofilia tra il clero. Papa Francesco ha aperto il summit sugli abusi nella sala nuova del sinodo...

'Ora misure concrete contro gli abusi sui minori' - Papa Francesco - : Città del Vaticano, 21 feb., askanews, - Papa Francesco ha aperto stamattina in Vaticano il vertice sugli abusi sessuali sui minori. Presenti i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo,...

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Papa Francesco e la lettera d'accusa dei superiori maggiori : 'Ci vergogniamo - deve cambiare' : ...Stampa Vaticana invocando l'abolizione del 'segreto' e la 'trasparenza' in vista del summit sugli abusi e sulla tutela dei minori che vedrà come protagonisti i vescovi in arrivo da tutto il mondo. Ma ...

"Papa Francesco sapeva degli abusi su bambini sordomuti" : Un'ennesima bufera rischia di abbattersi sulla "credibilità" della Chiesa cattolica. Soprattutto perché pure papa Francesco è stato tirato in ballo.Ad accusare il pontefice, di solito, sono ambienti riconducibili al tradizionalismo. Questa volta, però, a sollevare dubbi sulla condotta, sarebbe meglio dire sulle presunte negligenze dell'argentino, è stato un quotidiano americano. Secondo quanto riportato pure sull'Huffington Post, infatti, un ...

Papa Francesco : "Padre Pio amava la Chiesa - non l'ha distrutta con la lingua" : Papa Francesco incoraggia tutti a "comprendere ed accogliere l'amore di Dio", e poi a donarlo, perché "ognuno di noi, diffondendo la carità divina, contribuisce a costruire un mondo più giusto e ...

«Rete gay in Vaticano - ma il mio libro aiuterà Papa Francesco». Parla l'autore di Sodoma : CITTÀ DEL Vaticano Il titolo - Sodoma - sembra lasciare spazio a pochi dubbi sugli orientamenti raccolti dal sociologo Frédéric Martel al di là del Tevere. Quattro anni di...

'Rete gay in Vaticano - ma il mio libro aiuterà Papa Francesco'. Parla l'autore di Sodoma : Il suo libro sembra il frutto di una operazione politica... 'Io faccio il sociologo e il futuro della Chiesa non è un mio problema, non spetta a me riformare la Chiesa'. Il suo lavoro rafforzerà il ...

Gesuiti - Papa Francesco approva le quattro "Preferenze apostoliche universali" : Mettono l'accento sul modo in cui i Gesuiti possono utilizzare meglio i mezzi di cui dispongono al fine di servire la missione riconciliatrice di Cristo nel mondo. Sono la risposta alle necessità ...

Sodoma - parla l'autore : “Papa Francesco va difeso dall'estrema destra che vuole chiuderlo in una trappola" : Il Vaticano è un grande e prezioso armadio di cui solo in pochi hanno le chiavi e chi le ha, o ne ha una copia, difficilmente riesce o vuole aprirlo per farne uscire un contenuto di ipocrisie, bugie e segreti ben lontani dal credo e dalla spiritualità. Da tempo si sospetta, da tempo si dice e sono in tanti ad aver denunciato – papa Francesco in primis - l'esistenza di "una doppia vita", sessuale e non, al suo interno. Molti ...

Le ragioni dietro la protesta "contro" Papa Francesco : La linea di papa Francesco è l'obiettivo non dichiarato, almeno per ora, dei cattolici che hanno organizzato un presidio oggi a Roma per ribadire la necessità che l'imminente summit sugli abusi non sollevi solo il velo sui casi di pedofilia, ma tenga conto pure - se non soprattutto - del "tema della corruzione morale, che comprende ogni violazione della legge divina e naturale, a cominciare dall'omosessualità". papa Francesco ha convocato questo ...

"Abusi su bambini sordomuti. E Papa Francesco sapeva". Inchiesta del Washington Post su un nuovo caso che attraversa due continenti : Presunti abusi su bambini sordi, coperti dalla Chiesa di Papa Francesco. È una vicenda sollevata da una approfondita Inchiesta del Washington Post su uno "dei peggiori scandali" di abusi nella Chiesa che riguarda sacerdoti in Argentina e in Italia. Al centro l'istituto religioso per sordomuti Antonio Provolo e tredici persone accusate, più una quattordicesima che si è dichiarata colpevole di abusi sessuali, compreso lo ...

Papa Francesco : 'I deboli pagano il conto delle guerre' : "C'è la grande calamità delle guerre di oggi dove il conto della festa lo pagano i deboli, i poveri, i bambini, coloro che non hanno risorse per andare avanti". Così Papa Francesco durante l'omelia ...