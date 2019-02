Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia in Vaticano | «Ora misure concrete»

Papa Francesco - al via summit contro gli abusi sui minori nella Chiesa - : Il Pontefice è intervenuto all'incontro in Vaticano su "La protezione dei minori nella Chiesa". Jorge Bergoglio ha invitato "ascoltare il grido dei piccoli che chiedono giustizia". VIDEO

Pedofilia - summit di 4 giorni in Vaticano. Papa Francesco : “Non semplici e scontate condanne - servono misure concrete” : “Il santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza”. Lo ha affermato Papa Francesco aprendo, in Vaticano, l’inedito summit sulla Pedofilia al quale partecipano i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo. Tre giorni e mezzo fitti di programma con ben nove relazioni, una celebrazione penitenziale e una messa conclusiva. “Dinanzi ...

Pedofilia - al via il summit in Vaticano. Papa Francesco : “Concretezza nelle decisioni” : Papa Francesco ha aperto i lavori del summit sulla Pedofilia, che si tiene in Vaticano dal 21 al 24 febbraio. Davanti a 190 leader ecclesiastici in arrivo da tutto il mondo, Bergoglio ha chiesto "maggiore concretezza nelle decisioni. I fedeli attendono misure concrete ed efficaci da predisporre", invitando "ad ascoltare il grido dei piccoli che chiedono giustizia".Continua a leggere

Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia : "Serve una purificazione - non bastano semplici e scontate condanne" : "Il popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre". Papa Francesco apre la delicatissima quattro giorni di summit in Vaticano, richiesta da lui stesso per arginare la piaga della pedofilia nella Chiesa chiedendo una "purificazione".Partecipano all'Incontro su "La protezione dei minori nella Chiesa" i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica, i capi ...

