Pagelle Inter Rapid Vienna 4-0 Europa League | highlights e tabellino del match

Inter-Sampdoria 2-1 - Pagelle : la voglia di Perisic - Nainggolan compiuto; Linetty intelligente : Queste le pagelle dell'Inter dopo la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria nel primo posticipo della 24ª giornata di serie A: Handanovic: 6,5 Il capitano è decisivo su Defrel. D'Ambrosio : 7 Rompe l'...

Inter-Sampdoria 2-1 - le Pagelle nerazzurre : Perisic e Nainggolan sontuosi - bene D'Ambrosio : Si è appena concluso allo stadio Meazza di Milano il match tra Inter e Sampdoria con il risultato di 2-1, valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Succede tutto nella ripresa, con la squadra di Spalletti che passa in vantaggio con D'Ambrosio, pareggio immediato di Gabbiadini e gol vittoria messo a segno da Nainggolan. Con questo successo l'Inter sale a 46 punti, tornando a più quattro sul Milan e andando a più cinque su Roma (che ...

Rapid Vienna-Inter 0-1 - le Pagelle : Nainggolan conferma - Lautaro non fa rimpiangere Icardi : Si è appena concluso all'Allianz Stadion di Vienna il match tra Rapid Vienna e Inter, valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League. I nerazzurri fanno un passo avanti per la qualificazione vincendo 1-0 grazie siglato da Lautaro Martinez. La settimana prossima, allo stadio Meazza alle ore 21, si giocherà la gara di ritorno. L'avversario degli ottavi, poi, sarà decretato dal sorteggio. La partita Prima partita dell'era Samir Handanovic in ...

Pagelle Parma-Inter 0-1 - highlights e tabellino del match : Pagelle PARMA INTER – L’Inter torna a riassaporare il gusto della vittoria esterna battendo il Parma al Tardini. A decidere la partita è stato il gol segnato da Lautaro Martinez che, entrato pochi minuti prima, al 34′ del secondo tempo in un devastante contropiede della squadra nerazzurra viene servito splendidamente da Radja Nainggolan. Secondo gol della […] L'articolo Pagelle Parma-Inter 0-1, highlights e tabellino del match ...

