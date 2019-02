Padre Graziano | confermata condanna a 25 anni di carcere per aver ucciso Guerrina

Padre Graziano in cella : condannato a 25 anni per aver ucciso Guerrina Piscaglia : Padre Gratien Alabi dovrà passare 25 anni in carcere. La Cassazione ha reso definitiva la sua condanna per l'omicidio di Guerrina Piscaglia. La 50enne era scomparsa nel suo paese in provincia di Arezzo nel 2014. Il frate conosciuto come "Padre Graziano" era stato sottoposto agli arresti domiciliari a Roma. Adesso dopo il verdetto della Suprema Corte dovrà andare in carcere. Ad emettere la sentenza è stata la prima sezione penale della ...

Guerrina - attesa sentenza Cassazione per Padre Graziano : Per Gratien Alabi, conosciuto come padre Graziano , condannato a 25 anni per omicidio e distruzione di cadavere, oggi si prospetta come il giorno più lungo. La Corte di Cassazione si dovrà pronunciare ...