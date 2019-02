Oscar 2019 | miglior colonna sonora originale | il sempiterno Desplat Isle of dogs o il

Da Black Panther a Spike Lee : e se il 2019 fosse l’anno dell’Oscar nero? : Black Panther miglior film, Spike Lee miglior regista: e se fosse questo il responso degli Oscar 2019? Impossibile? Chissà. I tempi sarebbero maturi, e con una scelta del genere la 91esima edizione del premio assegnato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences aggiungerebbe un ulteriore, decisivo tassello a coronamento di un processo che, un passo dopo l’altro, è in corso da diversi anni. Volendo tornare alla preistoria della questione ...

Notte degli Oscar 2019 in tv : data - diretta Tv8-Sky in chiaro e candidati : Notte degli Oscar 2019 in tv: data, diretta Tv8-Sky in chiaro e candidati Dove vedere la Notte degli Oscar 2019 in tv Sarà una Notte degli Oscar 2019 senza presentatore, con diversi ospiti che di volta in volta saliranno sul palco per annunciare i premi. Ma chi non mancherà sarà il pubblico, anche da casa. Per chi non volesse perdersi la cerimonia in diretta, come e dove vederla in diretta tv o streaming? Andiamo a rispondere. Notte ...

Oscar 2019 - miglior fotografia : vincerà il bianco&nero? Alfonso Cuaron in pole position con Roma : vincerà il bianco&nero, e vincerà Alfonso Cuarón per il suo Roma. Lo dicono le previsioni (specie quelle dell’informatissimo IndieWire) ma soprattutto i manuali di fotografia: quella messa a fuoco della Arri Alexa in 65mm adottata dal grande cineasta messicano (che nasce proprio dalla fotografia per poi passare alla regia) è di un’eccellenza visiva e visionaria stupefacente. Candidato per la prima volta all’Oscar ...

Oscar 2019 - miglior film d’animazione : Disney e Pixar imbattibili ma noi tifiamo per il giapponese Mirai e per Isle of dogs di Wes Anderson : Fare il tifo per Wes Anderson o per Mamoru Hosoda. Ma quanto siamo stilosi al FQMagazine? Nella categoria del miglior film d’animazione per gli Oscar 2019 il nostre cuore batte per Mirai e Isle of dogs. Anche se, ovviamente, la Disney, con Ralph spacca Internet e Gli Incredibili 2 (Pixar), non si farà sfuggire l’ambito premio come oramai accade da non si sa bene quanti millenni. L’Oscar come miglior film d’animazione è una questione di monopolio ...

Notte degli Oscar 2019 : candidati - presentatori - performer - diretta tv : Stesso luogo, stessa ora, o quasi: la cerimonia degli Oscar 2019 si terrà nell2019;ormai abituale Dolby Theatre di Los Angeles, nella Notte tra il 24 e il 25 febbraio. Tutto come da tradizione, ma non completamente, dal momento che ci sarà qualche differenza rispetto alle edizioni precedenti. Per la prima volta dopo 30 anni, la 91°cerimonia non avrà alcun presentatore ufficiale: avrebbe dovuto esserci Kevin Hart, ma poi ...

All the Stars di Kendrick Lamar sarà l'Oscar 2019 per la miglior canzone? : A distanza di poco più di un anno dalla sua uscita in sala e a pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar 2019, in cui concorre in varie categorie, si può tranquillamente dire che a contribuire al successo di Black Panther ha fatto tanto anche la sua colonna sonora, dal momento che è opera di Kendrick Lamar. Non per niente All the Stars, il brano del rapper con SZA, è tra i candidati in lizza nella categoria miglior Canzone ed ...

Oscar 2019 : tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia del 24 febbraio : Domenica 24 febbraio si svolgeranno gli Oscar 2019, 91esima edizione del premio promosso dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. È l’ultimo appuntamento, il più prestigioso, di una lunghissima stagione di premi, i cosiddetti precursors, che a partire da dicembre sono stati assegnati da sindacati di categoria e associazioni di critici. Alcuni, come i Golden Globes, i britannici Bafta e i Sag Awards, sono estremamente influenti e in ...

Premio Oscar 2019 : data - nomination e favoriti. I pronostici : Premio Oscar 2019: data, nomination e favoriti. I pronostici Favoriti Premio Oscar 2019 Chiuso il capitolo Golden Globes è già tempo di pensare agli Oscar. il 7 gennaio 2019 sono cominciate le votazioni degli oltre 7 mila membri dell’Academy. L’elenco completo delle nomination sarà diffuso soltanto il 22 gennaio 2019. Appuntamento, fissato al 24 febbraio per la 91esima cerimonia di consegna degli Academy Award. Anche se ancora manca ...

Oscar 2019 - la recensione di Bohemian Rhapsody di Bryan Singer : Il film Bohemian Rhapsody è la chiara dimostrazione di come il cinema possa far riemergere passioni sopite e/o avvicinare nuovi fan a personaggi che hanno influenzato il mondo come lo conosciamo oggi ...

