OneDrive per iOS si aggiorna : migliorata la sezione Foto : È da poco disponibile al download un nuovo aggiorna mento per l’app iOS di OneDrive identificato con la versione 10.55. Changelog La visualizzazione Foto è stata aggiorna ta per visualizzare le Foto attualmente caricate nella parte superiore della visualizzazione. Abbiamo corretto un bug nell’estensione per iMessage che impediva agli utenti di aprire i file nell’app. Ora la funzionalità ha prestazioni e aspetto migliori. Fix di ...

OneDrive : ecco le novità in arrivo a febbraio per il WEB e l’app mobile : Microsoft, attraverso un comunicato del blog ufficiale di Office, ha voluto informare i suoi utenti delle novità in arrivo durante questo mese per la versione WEB di OneDrive e la relativa applicazione mobile di Android e iOS. Hover Card diventa più intelligente ed è ora disponibile per tutti i tipi di file! La File Card è perfetta per dare una rapida occhiata ai file più importanti, e adesso sta diventando ancora più completa. E’ in ...