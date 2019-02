optimaitalia

: Obama rifiuta un selfie a #Fedez che si complimenta con l'America e cita a caso Salvini e Toninelli… - OptiMagazine : Obama rifiuta un selfie a #Fedez che si complimenta con l'America e cita a caso Salvini e Toninelli… - bottinochiara_ : RT @trash_italiano: Tutto è magnifico, sì ma Barack un po' di più. - DepressoIl : RT @trash_italiano: Tutto è magnifico, sì ma Barack un po' di più. -

(Di giovedì 21 febbraio 2019)un, che lo avrebbe incontrato in palestra a San Francisco. Questa è la bella vita del marito di Chiara Ferragni, che incontra l'ex Presidente degli Stati Uniti tra un esercizio e l'altro chiedendogli una foto come un rozzo italiano che non sa trattenersi con lo smartphone stretto tra le mani. "La storia è questa. Stamattina mi sveglio alle 8 di mattina, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant e inizio a correre, guardo di fianco a me e c'èche fa la cyclette. E il mio istinto di italiano non mi ha tradito, perché la prima cosa che mi è venuta da fare era quella di prendere il cellulare e urlare 'foto, foto, foto!'. Però ho aspettato, ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me, dicendomi 'hey man, good morning'. Io gli ho detto 'Sorry, can I take a picture with you?'. Lui mi guarda, con questo ...