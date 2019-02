Nutella | Ferrero sospende la produzione del più grande sito di fabbricazione del mondo

Francia - Ferrero ferma la produzione di Nutella e Kinder Bueno : 'Problema di qualità' : La Ferrero, in una nota, ha comunicato la decisione di sospendere la produzione di Nutella e di Kinder Bueno nello stabilimento di Villers-Écalles. La fabbrica, la più grande del mondo, è da sempre considerata il fiore all'occhiello della celebre azienda dolciaria piemontese e si trova non lontano da Rouen, nella Senna Marittima della Normandia. Pare che uno degli ingredienti della celebre crema alle nocciole non abbia superato i rigidi ...

Nutella : Ferrero sospende la produzione del più grande sito di fabbricazione al mondo : A seguito di controlli di qualità interni, che hanno riscontrato “anomalie“, Ferrero ha deciso di “sospendere temporaneamente” e soltanto “per precauzione” la produzione del più grande sito di fabbricazione di Nutella al mondo, in Normandia. Secondo quanto riferito da Nutella France ai media francesi, l’anomalia è stata riscontrata dai controlli interni di qualità che riguardano i prodotti che entrano ...

Nutella - Ferrero ferma la produzione nella più grande fabbrica del mondo : “Problemi di qualità” : Ferrero ha annunciato di aver chiuso temporaneamente e in via precauzionale lo stabilimento di Villers-Ecalles, in Normandia, che produce circa 600mila barattoli al giorno, pari a una quarto della produzione mondiale di Nutella: "Anomalie nel livello di qualità, ma nessun prodotto attualmente sul mercato è interessato dal problema".Continua a leggere

Nutella - Ferrero sospende la produzione : «Anomalie nel livello di qualità» : «Anomalie» nel livello di «qualità» sono state riscontrate in uno stabilimento della Nutella, in Francia. Per questo Ferrero ha deciso di «sospendere...

Ferrero ferma la più grande fabbrica di Nutella. "Trovato un problema di qualità - forniture garantite" : MILANO - La Ferrero ha sospeso per precauzione la produzione nel maggior impianto di Nutella al mondo per correggere 'un problema di qualità' rilevato dai controlli della stessa azienda che 'non ...

Crescono gli affari della Nutella : fatturato Ferrero a 10 - 7 miliardi : MILANO - Il gruppo Ferrero ha chiuso il 31 agosto l'esercizio con un fatturato consolidato di 10,7 miliardi di euro, con un incremento del +2,1% rispetto all'anno precedente, che aveva registrato un ...