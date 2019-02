Nutella | fabbrica più grande al mondo sospende la produzione ' Anomalie in livello

Nutella - Ferrero ferma la produzione nella più grande fabbrica del mondo : “Problemi di qualità” : Ferrero ha annunciato di aver chiuso temporaneamente e in via precauzionale lo stabilimento di Villers-Ecalles, in Normandia, che produce circa 600mila barattoli al giorno, pari a una quarto della produzione mondiale di Nutella : "Anomalie nel livello di qualità, ma nessun prodotto attualmente sul mercato è interessato dal problema".Continua a leggere

La più grande fabbrica di Nutella al mondo blocca la produzione per “difetti qualitativi” : E’ il più grande stabilimento produttivo di Nutella del mondo e si trova a Villers-Écalles, un piccolo paese vicino a Rouen, in Normandia. Secondo LeSoir.be, Ferrerò ha deciso di “sospendere temporaneamente” la produzione in questa fabbrica in “via precauzionale” per via di alcuni “difetti qualitativi” riscontrati durante i controlli. A non superare il controllo qualità è stato un prodotto semilavorato ...