NUOVO PATTO FRANCIA-GERMANIA Usano l' Ue per i loro scopi

Alfa Romeo - sorpresa a Ginevra : in arrivo il NUOVO crossover compatto : L’inedito modello a ruote alte della Casa del Biscione sfrutterà la piattaforma della Jeep Renegade Alfa Romeo potrebbe fare un grande regalo ai suoi fan svelando in anteprima mondiale sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo) un inedito SUV compatto. La notizia è stata diffusa da Autoblog.gr e sembra essere stata confermata da una forte interna della Casa de Biscione considerata molto attendibile. Per risollevare le sorti ...

BREXIT - MAY VUOLE NEGOZIARE UN NUOVO ACCORDO/ Stop dalla UE - 'Il patto non si tocca' : torna incubo del No Deal : BREXIT, May e Parlamento UK: 'riaprire le trattative con l'Ue', ma Bruxelles 'ACCORDO resta com'è'. BackStop e Irlanda, si fa più vicina la 'hard BREXIT'

Giorgia Meloni - NUOVO PATTO elettorale : chi passa con lei - si allarga il polo sovranista : Giorgia Meloni continua incessante la sua campagna acquisti in vista delle prossime elezioni Europee. Sempre più lanciata verso la formazione di un polo sovranista, la leader di Fratelli d'Italia - ...

Auto elettriche : NUOVO SUV compatto per Audi [GALLERY] : 1/32 Audi e-tron suv ...

Trapattoni - un sito a quasi 80 anni : "NUOVO capitolo della mia vita" : Trapattoni e il lato oscuro dei social VIRALE - Non solo Twitter, come fanno tanti personaggi del mondo calcio a caccia di segugi, ma il Trap si è lanciato anche su YouTube da un mese a questa parte, ...

Germania e Francia unite dal NUOVO PATTO : "Avanti mano nella mano" | Meloni : dichiarata guerra all'Italia : Esattamente 56 anni dopo lo storico Trattato dell'Eliseo, che nel 1963 sancì la riconciliazione tra Francia e Germania nel Dopoguerra, il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, hanno siglato ad Aquisgrana un nuovo trattato franco-tedesco di amicizia e collaborazione

Ad Aquisgrana Merkel e Macron firmano il NUOVO PATTO per l Europa 'Contro i populismi' : In 16 pagine, il Trattato prevede una maggiore collaborazione e una concertazione più stringente nei campi della difesa, della politica europea, dell'economia, della sicurezza, dell'istruzione e ...

Merkel e Macron firmano un NUOVO PATTO di amicizia : Il motore d'Europa siamo noi : Sottoscritto ad Aquisgrana l'aggiornamento del Trattato dell'Eliseo del 1963: insieme su difesa, sicurezza ed economia. Tusk: E' un accordo per l'integrazione europea, non alternativo

Conte : "Reddito per NUOVO PATTO Sociale" : 13.30 Conte:"Reddito per nuovo Patto Sociale" "Eravamo e siamo convinti di dover cambiare rotta alla politica economica e sociale fin qui seguita...non si può pensare di perseguire crescita senza inclusione sociale". Così il premier Conte all'evento del M5S sul reddito di cittadinanza. "Sono garante ...

Conte : "Reddito per NUOVO PATTO Sociale" : 13.30 "Eravamo e siamo convinti di dover cambiare rotta alla politica economica e sociale fin qui seguita...non si può pensare di perseguire crescita senza inclusione sociale". Così il premier Conte all'evento del M5S sul reddito di cittadinanza. "Sono garante di un nuovo Patto sociale e vigilerò affinché in questo progetto non ci siano furbizie e abusi",afferma. Esclude ogni assistenzialismo."i cittadini sono incentivati a trovare lavoro" ...

Jair Bolsonaro presidente - annuncia la "liberazione dal socialismo". Propone un patto nazionale per un NUOVO Brasile : È iniziata la presidenza di Jair Bolsonaro, che parte promettendo di "liberarsi del socialismo e del politicamente corretto" e lancia "un patto nazionale" che permetta di "tracciare nuovi sentieri" per un nuovo Brasile. L'ex militare di estrema destra vincitore delle elezioni dell'ottobre scorso, è diventato il 38esimo presidente del Brasile, aprendo una nuova era politica nella storia del colosso sudamericano, segnata dall'inizio ...

Alfa Romeo : il NUOVO SUV compatto si chiamerà Kamal? : Un rendering anticipa il futuro crossover compatto del Biscione che potrebbe rispolverare il nome della concept del 2003 C’era una volta l’Alfa Romeo Kamal, ovvero il SUV firmato dalla Casa del Biscione svelato sotto forma di concept car nell’ormai lontano 2003 in occasione del Salone di Ginevra. Ora però, il nome Kamal potrebbe essere rispolverato per un inedito SUV di dimensioni compatte che si posizionerà per prezzo e dimensioni al di ...

Rifugiati - Onu approva NUOVO Patto : ANSA, - NEW YORK, 17 DIC - Nonostante l'opposizione degli Stati Uniti e dell'Ungheria, l'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato a grande maggioranza un quadro globale non vincolante che fornisce un ...