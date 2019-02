No al bimbo diabetico all’asilo | accade in Emilia Romagna

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 febbraio 2019) La Provincia di Reggioconvocherà a breve Ufficio scolastico e Ausl per cercare una soluzione, al di là dello specifico caso, alle problematiche legate alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico. Lo ha annunciato il presidente dell’ente locale, Giorgio Zanni.Le dichiarazioni arrivano dopo il caso deldell’Appennino reggiano rifiutato da un asilo pubblico perché, con le maestre che si sono appellate alla normativa che consente loro di rifiutare la somministrazione di farmaci.Il piccolo è quindi stato accolto da una scuola parrocchiale dove è presente una docente che si è offerta volontaria per questa somministrazione.Sul punto è intervenuto anche il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale reggiano, Mario Maria Nanni: “La scuola ha fatto quello che doveva fare, dedicando comunque grande attenzione a questo bambino ...