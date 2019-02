Nicolò De Devitiis chiede scusa dopo intervista a Zaniolo e alla madre | “Cercherò di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019)De, inviato de Le Iene attaccato dcurva Sud e da molti utenti socialil servizio sul giovane calciatore della Romae sulla sua mamma Francesca Costa, si èto a TeleRadioStereo: “Io ho 28 anni: viene meno ogni discorso quando insulto la. Ci sono degli ordini di scuderia che sono imprescindibili, cerco di portare i miei valori e stavolta ho sbagliato. L’ho fatta fuori dal vaso. Ho sbagliato, ci sono tante cose dietro, c’è un gruppo che lavora, non è una giustificazione, ma il mettere davanti il fatto che le Iene sono così, passa in secondo piano. Più chere, ripeto l’ho fatta fuori dal vaso, ho 28 anni e non 40, sbagliando s’impara e questa roba me la porterò dietro come bagaglio personale”.L’inviato de Le Iene ha poi aggiunto: “Questa cosa non finisce qua, io vivo a Milano, ma sono romano e romanista, è ...