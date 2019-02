Nicola Morra | presidente della commissione Antimafia | In Sardegna otto candidati

Nicola Morra : "Sì al processo a Salvini - in gioco la credibilità di M5S" : Nell'aria si respira un No dei 5 stelle all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti e la cosa non piace a Nicola Morra. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia sceglie le colonne del Fatto Quotidiano per esprimere tutto il suo malcontento per la decisione che sta per maturare. Perché per M5S si tratta di un bivio, di uno snodo che non resterà senza strascichi. E secondo Morra votare No ...