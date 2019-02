Neonato morto di polmonite Torino | la mamma ' visita superficiale | attacco cardiaco

Neonato morto a Torino appena dimesso dall’ospedale. Il padre : “Voglio giustizia” : Continuiamo a guardare le sue foto: è tutto ciò che ci rimane». Said, il papà di Giacinto, tiene per mano sua moglie Fatna. Insieme sfogliano le pagine degli album e scorrono in continuazione la galleria del cellulare, dove ci sono gli scatti della famiglia al completo. È il loro modo di affrontare quello che per un genitore è il dolore più grande:...

"Voglio giustizia. Continuo a guardare le sue foto : tutto ciò che mi rimane". Il dolore del papà del Neonato morto a Torino : "Non so se qualcuno ha sbagliato, ma voglio delle risposte". Said Elhajjajy attende delle risposte dopo che suo figlio appena nato è morto due giorni dopo una visita all'ospedale Maria Vittoria di Torino, nel quale gli avevano semplicemente prescritto dell'aerosol, per curare una possibile rinite. Bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per sapere le cause esatte del decesso. Il padre del piccolo ha spiegato a La Stampa ...

Neonato morto e madre grave : il Ministro Grillo invia ispettori all’ospedale Maggiore di Bologna : Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, invierà un’ispezione ministeriale per fare chiarezza sul grave caso della donna 33enne ricoverata in terapia intensiva all’Ospedale Maggiore di Bologna, dopo un parto cesareo alla 32esima settimana di gravidanza effettuato in urgenza. Il bambino non è sopravvissuto, mentre le condizioni della madre, inizialmente molto critiche, sono in miglioramento, ricorda il ministero in una nota. Il ...

Sanità - il Neonatologo : “La malformazione del quarto morto a Brescia era incompatibile con la vita” : Il quarto neonato morto agli Spedali Civili di Brescia “aveva una malformazione congenita alla trachea incompatibile con la vita”. Lo riferisce all’Adnkronos Salute il presidente della Società italiana di neonatologia (Sin) Fabio Mosca, spiegando di aver sentito i colleghi del reparto di Terapia intensiva neonatale Bresciano “uno dei centri migliori d’Italia”. “Queste cose – ammonisce – vanno ...

Neonato sbranato dai cani di famiglia - morto dopo un mese di agonia : “Aveva ferite catastrofiche” : Reuben McNulty era stato attaccato da Fizz e Dotty, i due staffordshire bull terrier di famiglia nella loro casa di Yaxley, Cambridgeshire, il 18 novembre. Il 13 dicembre è spirato. I due animali sono stati poi abbattuti, mentre i suoi genitori arrestati per sospetta negligenza e poi rilasciati.Continua a leggere

