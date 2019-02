Neeson si «vendica» tra violenza e humor

Liam Neeson : "Volevo ammazzare un nero - per vendicare lo stupro compiuto da un altro. Giravo con una mazza" : "Sono andato in giro per una settimana con una mazza sperando di essere abbordato da qualche 'bastardo nero'...in modo da poterlo uccidere": Parole scioccanti, pronunciate dal celebre attore Liam Neeson durante un'intervista di presentazione del suo ultimo film 'Un uomo tranquillo' (Cold Pursuit), una storia di vendetta a seguito di un efferato omicidio. Parlando di vendetta, Neeson ha rivelato al giornalista dell'Independent un episodio del ...