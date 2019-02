Nebbia al Nord | tamponamenti a catena sulle autostrade | almeno quindici feriti

Nebbia al Nord - tamponamenti a catena sulle autostrade : almeno un morto : Maxi-tamponamento per Nebbia a sud di Milano, sull'A1. Un tratto dell'autostrada tra Milanosud e Basso Lodigiano è stato chiuso. Una serie di tamponamenti, a quanto pare a causa...

Meteo - in arrivo nel weekend temperature primaverili : sole al Sud - pericolo Nebbia al Nord : Che tempo farà sabato 16 e domenica 17 febbraio? È previsto su tutta Italia un assaggio di primavera, con sole e temperature miti, che durerà fino al prossimo fine settimana quando ci sarà un vero e proprio colpo di coda dell'inverno, con il ritorno del freddo e della neve abbondante soprattutto al Centro-Nord.Continua a leggere

Napoli come il nord : risveglio nella Nebbia : Napoli si è svegliata stamattina avvolta da una fitta coltre di nebbia: uno spettacolo inusuale, che da un lato è stato immortalato con foto e video per i social, dall'altro ha messo in crisi gli ...

Meteo - arriva la tempesta di Natale : pioggia al Sud - Nebbia al Nord : Pioggia e nevicate tra il 24 e il 25 dicembre, ma non in tutta Italia. La situazione migliorerà in vista del Capodanno grazie all’alta pressione già da Santo Stefano

Alta pressione sul'IItalia - residue piogge a Sud - foschie e Nebbia al centro nord : Roma - Dopo il passaggio della perturbazione di giovedì l'Alta pressione tornerà ad aumentare sul Mediterraneo e sull'Italia, grazie alla spinta di un promontorio che avrà le sue radici in prossimità dell'Africa nordoccidentale. Nuove perturbazioni da ovest cercheranno tuttavia di raggiungere l'Italia, ma i loro effetti verranno notevolmente ridotti proprio dall'Alta pressione in rimonta. ...

Meteo - arriva la tempesta di Natale che divide l’Italia : pioggia al Sud - Nebbia al Nord : Che tempo farà a Natale? Secondo le previsioni Meteo, è prevista l'irruzione di aria più fredda da Nord e Nordest sull'Italia il giorno della Vigilia, che porterà pioggia sulle regioni del Centro-Sud, in particolare tra Alta Toscana e Liguria, Campania, Lazio e Calabria, e nebbia al Nord. La situazione migliorerà in vista del Capodanno grazie all'arrivo dell'alta pressione già da Santo Stefano.Continua a leggere