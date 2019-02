NBA | Zion Williamson e l' incredibile infortunio al ginocchio | le reazioni della Lega

NBA – LeBron James incorona Zion Williamson : “mi rivedo in lui - ha qualità impressionanti” : LeBron James esalta il talento di Zion Williamson, spesso paragonato allo stesso numero 23 dei Lakers: il ‘Re’ loda le qualità atletiche e la personalità del prodotto di Duke Zion Williamson continua ad incassare applausi e consensi. Il prodotto di Duke, spesso paragonato a LeBron James in quanto ad atletismo e qualità tecniche abbinate ad un fisico da corazziere, ha incassato addirittura gli elogi dello stesso numero 23 dei Lakers. Dopo ...

NBA - l’All Star Game “piega” la politica : James&co. a Charlotte dopo la correzione della legge sui wc per i transgender : Un All Star Game val bene una legge. Deve essere stato questo il pensiero che ha attraversato le menti dei parlamentari della Carolina del Nord quando, una manciata di anni fa, si trovarono nella condizione di dover rispondere del proprio operato non solo agli elettori, ma anche a un’associazione privata con sedi sparse in tutto il mondo. Bathroom bill – Nel marzo 2016, la North Carolina emanò l’House Bill 2. Nessuno sospettava che ...

NBA - la consacrazione di Antetokounmpo e il desiderio di LeBron : è l'All Star Weekend di Charlotte : Nel giorno del suo debutto nella Nba, Giannis Antetokounmpo si recò al palasport di corsa, perché non aveva l'auto e soprattutto non aveva i soldi per il taxi, perché aveva spedito l'intero primo stip

NBA All Star Game 2019 - uno show per i tifosi di 215 nazioni : L’NBA All-Star 2019 raggiungerà i fan di 215 nazioni e territori in 49 lingue tramite tv, computer, cellulare e tablet. Questo include il MTN DEW ICE Rising Star di venerdì 15 febbraio, ore 3 di notte, lo State Farm All-Star Saturday Night di sabato 16 febbraio, ore 2 di notte, ed il 68° NBA All-Star […] L'articolo Nba All Star Game 2019, uno show per i tifosi di 215 nazioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

NBA All Star Game 2019 : il weekend delle stelle tra la celebrazione di Wade e Nowitzki e le idee per un’estate di mercato infuocata : L’All Star weekend che si aprirà a Charlotte non ha neanche fatto in tempo ad iniziare che già ha generato un incalcolabile numero di discussioni, vuoi per esclusioni eccellenti dalla Partita delle stelle che catalizza l’attenzione generale, vuoi per alcune scelte tra Team LeBron (James) e Team Giannis (Antetokounmpo) che hanno fatto sollevare più di un sopracciglio, a causa di intrighi di mercato di vario genere. Prima di ogni altra ...

NBA - a tutto Magic Johnson : la trattativa Davis e la reazione dello spogliatoio Lakers : Non è un momento semplicissimo per i Los Angeles Lakers. La deadline del mercato ha lasciato degli strascichi all'interno dello spogliatoio, come dimostra la pessima sconfitta sul campo degli Indiana ...

Mercato NBA – Marcin Gortat ‘scaricato’ dai Clippers : per il polacco opzione Warriors : Mercato NBA in uscita molto attivo per i Clippers in queste ultime battute: tagliato Marcin Gortat Le ultime battute del Mercato NBA stanno regalando grandi colpi di scena ai tifosi. Dopo il trasferimento di Marc Gasol dai Grizzlies ai Toronto Raptors, si muovono anche i Clippers, che cedono prima Avery Bradley e poi si sbarazzano anche di Marcin Gortat. Il centro polacco può rappresentare una buona opzione per altre squadre della west ed ...

Mercato NBA – Tutto tace in casa Nets : da definire le posizioni di Jared Dudley e DeMarre Carrol : Niente botti nell’ultima giornata di Mercato dei Nets: a Brooklyn si ascoltano proposte per Jared Dudley e DeMarre Carroll Mentre tante squadre si affannano per completare le ultime trattative prima della trade deadline, i Brooklyn Nets non sembrano avere grosse necessità di operare sul Mercato. La sesta posizione ad Est, frutto di un record stagionale di 29-27 ben al di sopra delle aspettative, permette alla dirigenza newyorkese di poter ...

Mercato NBA – Situazione Pacers - ’vendesi point guard’ : Collison e Joseph sul mercato : Gli Indiana Pacers hanno messo sul mercato due delle loro point guard, Darren Collison e Cory Joseph, nel tentativo di cederne almeno uno: per ora nessuna offerta degna di nota A poche ore dalla trade deadline, con scadenza alle 21:00 italiane, le franchigie NBA provano a dare l’accelerata finale alle ultime trattive di mercato in grado di cambiare il volto della propria squadra per affrontare al meglio il finale di stagione. Gli Indiana ...

Mercato NBA – Thunder interessati a Taurean Prince degli Hawks : Sixers e Blazers monitorano la situazione : I Thunder avrebbero espresso il loro interesse per Taurean Prince degli Hawks: il giocatore interessa anche a Sixers e Blazers Ad una manciata di ore dalla fine del Mercato degli scambi, le franchigie NBA studiano le ultime trattative per ottenere profili utili al raggiungimento degli obiettivi del finale di stagione. I Thunder, in quanto a roster e posizione di classifica, sembrano fra le franchigie poste nella situazione migliore e ...

All-Star Game NBA 2019 – Convocazioni completate : tutti i partecipanti di 3 Point Contest - Skills Challenge e Slam Dunk Contest : All-Star Game NBA 2019, scelti tutti i partecipanti alle gare del weekend: ecco i convocati per 3 Point Contest, Skills Challenge e Slam Dunk Contest Il weekend dell’All-Star Game 2019 si avvicina e tutti i fan non stavano più nella pelle, in attesa di scoprire tutti i convocati per le prove precedenti alla notte delle stelle vera e propria. L’NBA ha rotto gli indugi, pubblicando le liste ufficiali di tutti i partecipanti. ...

Mercato NBA – Colpo a sorpresa di Philadelphia - dai Clippers arriva Tobias Harris : i dettagli della maxi operazione : I Sixers si assicurano il numero 34 dei Clippers insieme a Marjanovic e Scott, compiono il percorso invece Chandler, Muscala e Shamet Prima il canestro per permettere ai Clippers di vincere contro Charlotte, poi il sì a Philadelphia per cominciare un nuovo capitolo della propria carriera. Tobias Harris lascia Los Angeles, trasferendosi ai Sixers insieme a Boban Marjanovic e Mike Scott. Un pacchetto niente male per i Sixers, che in cambio ...

NBA – Pessime notizie per gli Wizards : infezione e rottura del tendine d’Achille per John Wall - fuori 12 mesi : Piove sul bagnato in casa Washington Wizards: infezione post operatoria e rottura completa del tendine d’Achille, John Wall starà fuori 12 mesi Pessime notizie in arrivo per gli Washington Wizards. Secondo quanto riportato dall’insider NBA Shams Charania, John Wall avrebbe riscontrato delle problematiche post intervento al tallone operato lo scorso gennaio. Nella fattispecie, il giocatore avrebbe subito un’infezione. ...

