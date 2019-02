NBA – Golden State Warriors | se Kevin Durant dà l’addio si punta forte su Antetokounmpo

NBA - sconfitta per Golden State - bene i Clippers di Gallinari : Tante sorprese e molto spettacolo nel turno di questa notte in Nba che ha visto l'inattesa sconfitta dei Warriors a opera di Portland per 129-107. La capolista, finora dominatrice assoluta della ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 febbraio) : Golden State cade a Portland! Successi per Milwaukee - Toronto e Denver : Ben undici partite in scena nella notte NBA, nel penultimo turno prima della pausa per l’All Star Game 2019. Sconfitte a sorpresa per Golden State e per Houston, rispettivamente a Portland e Minnesota. Continua invece il duello al vertice ad Est tra Milwaukee e Toronto, vittoriose su Indiana e Washington. Successi importanti in chiave playoff anche per Philadelphia, Brooklyn e Boston. Nella sfida più attesa della notte gli Indiana Pacers ...

Risultati NBA – LeBron James non basta ai Lakers - San Antonio sorride con Belinelli : Durant trascina Golden State : Lakers ko al cospetto di Atlanta nonostante un’ottima prestazione di James, vittoria di misura invece per San Antonio su Memphis. Golden State non lascia scampo a Utah Pesante sconfitta per i Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni perdono al cospetto di Atlanta con il punteggio di 117-113, incappando nel secondo ko consecutivo dopo quello con Philadelphia. Ai giallo-viola non basta l’ottima prestazione del ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 febbraio) : Philadelphia domina i Lakers - Doncic ancora decisivo. Golden State supera Miami : Si sono giocate cinque partite nella notte NBA. Due liberi di DeMarcus Cousins a cinque secondi dalla fine regalano la vittoria ai Golden State Warriors contro i Miami Heat. 120-118 il punteggio finale con i campioni in carica trascinati dai 39 punti di Kevin Durant, ai quali si aggiungono anche i 29 di Klay Thompson e i 25 di Steph Curry. I Warriors ottengono così la loro quarta vittoria consecutiva e allungano in vetta alla Western Conference, ...

NBA : Antetokounmpo batte Doncic - Golden State a fatica su Phoenix : Lo scontro tra Antetokounmpo e Doncic è vinto dal greco, autore di 29 punti nel successo per 122-107 di Milwaukee su Dallas. I Bucks conservano il miglior record della Nba. Golden State soffre a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 febbraio) : successi esterni per Golden State e Milwaukee - Philpadelphia supera Denver : Diverse formazioni di vertice in campo nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Golden State e Milwaukee proseguono la loro corsa vincendo rispettivamente sul campo Phoenix e Dallas, mentre Philadelphia conquista un importante successo contro Denver. Brooklyn cade in casa nella sfida con Chicago e rallenta nella lotta playoff. Vittorie interne infine per Detroit, Sacramento, New Orleans e Washington. Nessuna sorpresa nel risultato ...