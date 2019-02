Nba | 5 sentenze alla ripresa | Warriors favoriti e

gazzetta

: #Basket #Nba Inferno a Est, Warriors e... Le 5 sentenze alla ripresa - RassegnaZampa : #Basket #Nba Inferno a Est, Warriors e... Le 5 sentenze alla ripresa - LucaCico80 : RT @dchinellato: Dai Warriors favoriti all’inferno dell’Est: su ?@Gazzetta_it? 5 sentenze alla ripresa della #NBA dopo la pausa per l’#NBAA… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Si ricomincia. Dopo la pausa per l'All Star Game in mezzo a quasi una settimana di sosta, stanotte l'Nba si rimette in moto per l'ultima parte della stagione. Quella che emette i verdetti, le ...