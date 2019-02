Napoli-Zurigo 2-0 | Europa League 2019 | gli uomini di Ancelotti conquistano gli ottavi con

Europa League - Napoli-Zurigo 2-0 : azzurri agli ottavi in scioltezza : NAPOLI - Dopo aver vinto la partita di andata per 3-1 una settimana fa, il Napoli concede il bis nel match di ritorno del San Paolo, piegando con facilità per 2-0 lo Zurigo. azzurri che accedono così ...

Europa League - Napoli agli ottavi in scioltezza : 'annientato' lo Zurigo con un 5-1 complessivo : Europa League, Napoli vittorioso contro lo Zurigo grazie ad un'ottima prestazione di Ounas autore di un gol ed un assist Europa League , il Napoli vola agli ottavi di finale della competizione, ...

Napoli orgoglio d’Italia in Europa : Zurigo battuto anche al San Paolo - Azzurri agli Ottavi di Europa League : Il Napoli continua a vincere e dare spettacolo: gli Azzurri di Ancelotti hanno battuto al San Paolo lo Zurigo nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con il rotondo risultato di 2-0, sfiorando più volte nel finale il 3-0. Nonostante una formazione rimaneggiata per il turnover di Ancelotti, il Napoli continua a blindare la propria porta: la squadra partenopea infatti ha subito appena 2 reti nelle ultime 7 partite, ed entrambi ...

Europa League - il Napoli chiude la pratica Fc Zurigo : 2-0 all'Olimpico : Una formalità, per il Napoli, che centra l'obiettivo e vola agli ottavi di finale di Europa League. Al San Paolo un'altra vittoria, a decidere i gol di Verdi al 43esimo del primo tempo e di Ounas al 75esimo, nella ripresa. Una partita senza storia e blindata sin dall'inizio: all'andata, in casa del

Troppo Napoli per lo Zurigo : 2-0 e ora testa agli ottavi di finale : Al San Paolo il Napoli non vuole sprecare quanto fatto di buono nel match d'andata al ''Letzigrund'', con l'1-3 ottenuto in uno dei templi dell'atletica internazionale,...

VIDEO Napoli-Zurigo 2-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Le reti di Verdi e Ounas valgono gli ottavi : Il Napoli ha sconfitto lo Zurigo per 2-0 nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League e si è così qualificato per gli ottavi di finale della seconda competizione continentale per importanza. I partenopei, nonostante un ampio turnover, sono riusciti a sconfiggere la modesta formazione svizzera replicando così il successo dell’andata (3-1) e proseguono la propria avventura nel torneo. A sbloccare la partita è stato Verdi che ...

Il Napoli ripristina l’allenamento del giovedì : 2-0 allo Zurigo. In vetrina Ounas : Come ai tempi di Maradona Una sgambatura doveva essere e una sgambatura è stata. Napoli-Zurigo è stato un buon allenamento infrasettimanale. Un tempo, quando c’era Maradona, il giovedì il Napoli si allenava al San Paolo a porte aperte. Più o meno è stata la stessa cosa. Anche il pubblico sugli spalti non è stato dissimile. L’unico settore gremito è stato quello riservato ai sostenitori dello Zurigo. È finita 2-o per il Napoli. Primo ...

Europa League - Napoli-Zurigo 2-0 : 20.45 Il Napoli liquida la pratica sedicesimi di Europa League:forte del 3-1 in Svizzera,vince in scioltezza 2-0 la gara di ritorno al San Paolo con lo Zurigo. Ancelotti fa un po' di turnover. Insigne, squalificato in campionato, cerca il gol con insistenza, ma fallisce almeno tre occasioni nel primo tempo.Tocca a Verdi sbloccare la situazione al 43', tutto solo ben imbeccato da Ounas. Ripresa con ritmi più blandi. Napoli in controllo della ...

Pagelle Napoli Zurigo 2-0 Europa League - highlights e tabellino del match : Pagelle Napoli Zurigo – Torna l’Europa League al San Paolo per l’incontro tra Napoli e Zurigo. Quasi una formalità per i campani vittoriosi 3-1 nella gara d’andata in Svizzera. Nelle due squadre figurano diversi giovani talenti, nello Zurigo sono molti gli under 21, tra cui un classe 2002. I giovanissimi del Napoli sono il mediano Amadou Diawara, 21enne guineano […] L'articolo Pagelle Napoli Zurigo 2-0 Europa ...

Live Napoli-Zurigo 2-0 Assist di Mertens - Ounas in rete : Al San Paolo il Napoli non vuole sprecare quanto fatto di buono nel match d'andata al ''Letzigrund'', con l'1-3 ottenuto in uno dei templi dell'atletica internazionale,...

Napoli-Zurigo : sventata aggressione ai danni dei tifosi svizzeri : Napoli-Zurigo, 50 ultras napoletani hanno tentato l’aggressione ai danni dei tifosi svizzeri recatisi in terra partenopea Circa 50 di ultras napoletani hanno tentato di aggredire un gruppo di tifosi dello Zurigo nei pressi dei varchi d’ingresso del settore ospiti dello stadio San Paolo, adiacente alla Curva A. I tifosi svizzeri erano scortati dai poliziotti che hanno risposto al lancio di sassi e fumogeni con l’esplosione ...

Napoli-Zurigo : la polizia sequestra petardi - mazze da baseball e manganelli : Napoli-Zurigo, pre-partita vivace per la polizia nei pressi dello stadio Olimpico: sequestri a iosa ai danni dei tifosi mazze da baseball, un manganello retrattile, un fumogeno e alcuni petardi sono stati sequestrati dalla polizia a bordo di un pullman di tifosi dello Zurigo diretti allo stadio San Paolo di Napoli per la sfida di Europa League. I controlli sono scattati in autostrada, nell’area di servizio di San Nicola la Strada ...

Napoli - tentata aggressione ai tifosi dello Zurigo : lacrimogeni e caos : Circa cinquanta tifosi napoletani hanno tentato di aggredire un gruppo di supporter dello Zurigo, giunti in città per assistere allo stadio 'San Paolo' per assistere alla gara di ritorno dei ...