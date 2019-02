Napoli | rifiuti ingombranti dati alle fiamme ai Quartieri Spagnoli

Vertenza rifiuti a Napoli - i sindacati Asia proclamano un giorno di sciopero : IL Rsu di Asia Napoli , azienda del Comune responsabile della raccolta dei rifiuti in città, ha proclamato uno sciopero di tutti i lavoratori per martedì 19 marzo. L'astensione dal lavoro si protrarrà ...

Incendi - il 10% provocato da rifiuti : record in provincia di Napoli : 'Dai nostri archivi risulta che una media del 10% degli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per Incendi o, riguardano la problematica dei rifiuti '. Lo ha detto il capo del Corpo dei ...

Manifesti sui contenitori dei rifiuti a Pordenone : 'Non siamo a Napoli '. È bufera : Ancora un episodio in cui Napoli viene identificata con i rifiuti e i comportamenti incivili. Questa volta la denuncia social arriva da Pordenone , attraverso il profilo Facebook di Fabio Pacetta, un ...

Napoli - cumuli di rifiuti in strada : allarme nei quartieri dell'area est : Cassonetti stracolmi, quintali di spazzatura non raccolti, 'monnezza' che resta in strada per ore e, in alcuni casi, per giorni. È la difficile situazione che si registra nei quartieri di Barra, ...