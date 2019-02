Napoli | Giuntoli | ' Alla squadra do 7 | ad Ancelotti 8 Meritiamo di vincere qualcosa'

Giuntoli ha il via libera per portare Lozano a Napoli : Oltre alla trattativa per Lobotka , la Gazzetta dello Sport fornisce informazioni anche quella per Hirving Lozano. AdL, infatti, ha dato il suo consenso per imbastire la trattativa che porterà l'...

Il Napoli alza la voce : “Giuntoli non ha rilasciato dichiarazioni ad ‘Abc'” : “Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, non ha rilasciato alcuna intervista ad ‘Abc’. Le dichiarazioni a lui attribuite dal media spagnolo sono false e prive di ogni fondamento”. E’ questa la dura nota rilasciata dal club partenopeo in relazione alle presunte dichiarazioni del dirigente riportate dal quotidiano spagnolo. “Il ds azzurro adirà le vie legali verso i responsabili di questa ...

Napoli - concluso incontro tra Giuntoli e l'agente di Allan : gli aggiornamenti : Nessuna offerta ufficiale da parte del PSG , almeno non al momento: è quanto è emerso, secondo Sky Sport , dall'incontro a Castelvolturno tra il ds del Napoli Giuntoli e l'agente di Allan Juan Manuel Gemelli . Circa quaranta minuti di vertice per parlare dell'interesse del club parigino e del ...

Mercato Napoli - Giuntoli non molla la presa per Lozano : Nonostante il muro alzato dal PSV per gennaio, la situazione si può sbloccare a giugno, quando 30 milioni potranno bastare per il nuovo Mertens

Il Napoli non molla Lozano : Giuntoli ha un piano per convincere il PSV : LA STRATEGIA - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti il ds azzurro, con l'ausilio di Raiola, intende limare le distanze inserendo una contropartita tecnica ...

Napoli su Lozano - ma Raiola sbatte la porta in faccia a Giuntoli : Hirving Lozano non andrà a Napoli nella sessione di mercato invernale, questo quanto rivelato dall’agente del messicano Mino Raiola Hirving Lozano è uno dei nomi caldi del calciomercato, accostato anche al Napoli che vorrebbe accaparrarselo già nel mese di gennaio. L’agente di Lozano è il ben noto Mino Raiola, il quale ha parlato delle trattative per l’esterno al giornale olandese ED ha dichiarato: “Per lui non ...

Napoli - si apre la settimana decisiva per Kouamé : Giuntoli incontra gli agenti : Secondo Sky Sport : 'Si prosegue a trattare per Kouamé . In questa settimana Giuntoli dovrebbe incontrare l'agente dell'attaccante per capire lo spazio di manovra. L'idea degli azzurri è di prendere subito il ...

Napoli - Giuntoli Ronaldo Mendes ce lo propose - ma era fuori portata' : ... dalle scoperte di mercato, Schick e Lasagna, a qualche rimpianto, Tolisso su tutti,: il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, si racconta a cuore aperto ai microfoni di Sky Sport 24 tra ...

