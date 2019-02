Napoli | choc ai giardini Palazzo Reale | bimbo cade e si rompe le braccia

Napoli - choc nel carcere di Poggioreale : detenuto muore con febbre alta : Un detenuto di 34 anni, in gravi condizioni di salute, deceduto verosimilmente per infarto, e un 21enne che si è ferito volontariamente dopo avere dato fuoco alla sua cella. A rendere noti i due ...

Napoli - notte choc al Pellegrini : record di barelle e aggressioni : notte da incubo al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini . Il nosocomio della Pignasecca ha registrato cifre da record per la quantità di barelle presenti e il numero di sanitari refertati in ...

Choc a Napoli - muore a 14 anni per un malore sul campo di calcio : Un 14enne napoletano, L. A., è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Giov anni Bosco, dove è morto in seguito a un arresto cardiaco. Il minore, con indosso una tuta sportiva, è ...

Choc a Spacca Napoli : aggressione ad artista di strada - 34enne arrestato : Gli agenti del commissariato Decumani di Napoli hanno arrestato un 34enne , già noto per i reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato per danneggiamento di beni pubblici. ...

Tumori a Napoli - dati choc : in crescita polmone e colon - donne più colpite : È ufficialmente in pista il registro Tumori della Asl Napoli 1, l'ultimo che ancora mancava all'appello dei 7 attivati in Campania negli ultimi anni , compreso quello pediatrico del Santobono, . Per ...