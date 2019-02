Napoli | Ancelotti | Obiettivo raggiunto Ounas? Può fare cose speciali

Napoli-Zurigo 2-0 - Europa League 2019 : gli uomini di Ancelotti conquistano gli ottavi con le reti di Verdi e Ounas : Il Napoli supera lo Zurigo con il minimo sforzo e conquista gli ottavi di finale nell’Europa League 2018-2019 di calcio. Nella partita di ritorno dei sedicesimi la formazione guidata da Carlo Ancelotti si è imposta con il risultato di 2-0 al San Paolo dopo aver vinto l’andata per 3-1. Ottima prestazione dell’algerino Adam Ounas che ha sfruttato al meglio l’occasione concessa dal tecnico emiliano servendo l’assist ...

Napoli - il ds Giuntoli : 'Ad Ancelotti do 8. Diawara al centro del progetto' : Cristiano Giuntoli , ds del Napoli , è intervenuto a Sky Sport : 'Ad Ancelotti do un 8 alla squadra do un 7. Per il gioco espresso, meritiamo di vincere qualcosa per presidente e tifosi. Anche nei numeri stiamo facendo bene creando tanto e subendo poco, ...

Napoli - Verdi : 'Tanti infortuni ma Ancelotti mi stima' : Simone Verdi, esterno del Napoli, ha parlato prima della sfida con lo Zurigo ai microfoni di Sky Sport: 'C'è sempre stata la stima di Ancelotti. Nella prima parte di stagione ho avuto troppi infortuni che hanno frenato l'ambientamento nello spogliatoio nuovo. Poi c'è stato il problema alla ...

Agente Benedetto : 'Proposto al Napoli - dipende da Ancelotti' : Stefano Ceci, procuratore dell'attaccante del Boca Juniors Dario Benedetto , ha parlato ai microfoni di Radio Marte Sport del suo assistito: 'Ho sentito il presidente perché ho in procura Dario Benedetto del Boca Jrs. Aurelio De Laurentiis è stato molto sincero, mi ha detto che compra solo chi possa giocare, così ...

LIVE Napoli-Zurigo - Europa League 2019 in DIRETTA : ampio turnover per Ancelotti : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Zurigo, partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. La formazione allenata da Carlo Ancelotti ha vinto la partita di andata con il risultato di 3-1 ed è ad un passo dagli ottavi di finale. Gli elvetici proveranno il tutto per tutto per rimontare lo svantaggio, ma l’esito dell’incontro è nelle mani della compagine partenopea. La ...

Mourinho : «Ancelotti è un top - il Napoli può vincere l’Europa League» : “Ben saldo al secondo posto” Colpo della radio romana “Tele Radio Stereo” che ieri ha intervistato José Mourinho. L’allenatore portoghese, quest’anno esonerato dal Manchester United, ha parlato anche del calcio italiano e del Napoli. «In Italia sembra che non ci sia più l’ambizione di vincere lo scudetto o almeno di battersi con la Juve. La Roma è in difficoltà in campionato. A Napoli il mio amico Carletto Ancelotti è ben saldo al ...

Napoli Zurigo formazioni probabili - le scelte di Ancelotti e Magnin : Napoli Zurigo formazioni – “Vogliamo passare il turno giocando una bella gara e facendo qualche gol”. Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti guarda non solo al risultato, alla vigilia della gara di ritorno con lo Zurigo in Europa League. Il 3-1 dell’andata lascia tranquilli i partenopei sul passaggio del turno, ma la necessità per Insigne e […] L'articolo Napoli Zurigo formazioni probabili, le scelte di Ancelotti e ...

Probabili formazioni Napoli-Zurigo - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi. Ancelotti rilancia Milik - occasione per le seconde linee : Dovrebbe rivelarsi poco più che una formalità la sfida che attende il Napoli questa sera (alle ore 18.55) nella partita di ritorno dei sedicesimi dell’Europea League 2018-2019. La formazione di Carlo Ancelotti affronterà al San Paolo lo Zurigo dopo aver vinto la partita di andata con il risultato di 3-1 e aver messo quasi al sicuro il passaggio al turno successivo. Il tecnico emiliano ne approfitterà per concedere un po’ di riposo ai ...

Napoli - Ancelotti alla ricerca dei giocatori perduti : «Qualcuno rende da 5» : Crea tanto, segna poco. L'Europa League, in quest'ottica, è per il Napoli il torneo spartiacque della stagione. Non a caso Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida con lo Zurigo al San Paolo, ha ...

Napoli - Ancelotti crede nell'Europa League : 'Voglio pensare a questa competizione fino alla fine' : Napoli - 'E' il momento decisivo della stagione. Non possiamo più sbagliare e mi riferisco naturalmente all'Europa League. Non dobbiamo commettere errori, io voglio dedicarmi a questa competizione ...

Ancelotti : ''Momento chiave - tutti sotto esame. Finora un Napoli da 7'' : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di Europa League con lo Zurigo, ritorno dei sedicesimi di finale al San Paolo. Il Napoli parte dal rassicurante successo , 1-3, dell'andata. Ci ...

Ancelotti lancia il suo Napoli : «Con lo Zurigo gioca Chiriches» : Inviato a Castelvolturno Ancelotti dà il voto al Napoli a tre mesi e mezzo dalla fine della stagione. «Io mio voto finora è sette. Spero di poterlo aumentare»,...

Napoli - Ancelotti : 'E' tempo di esami per tutti' : 'In questi tre mesi ci sono gli esami. Siamo al momento chiave della stagione, ci siamo arrivati bene ma serve uno sforzo supplementare perché ogni partita non è fondamentale ma quasi'. Lo ha detto il ...