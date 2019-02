MSC Crociere diventa official sponsor del Paris Saint-Germain football club

MSC Crociere diventa official sponsor del Psg : MSC Crociere, la più grande compagnia di Crociere a capitale privato con sede in Svizzera, e Paris Saint-Germain, tra i club a più rapida crescita nel mondo, hanno annunciato una nuova partnership in esclusiva grazie alla quale MSC Crociere diventerà la compagnia di crociera ufficiale del top club di calcio francese. La collaborazione tra i due brand durerà i prossimi due anni e sarà presentata nel corso della stagione dentro e fuori dallo ...

MSC Crociere - entro il 2027 flotta di 29 unità. Prima nuova nave "Bellissima" dal prossimo mese : entro il 2027 MSC Crociere disporrà di 14 nuove navi che assieme alle attuali porteranno la flotta a 29 unità. Un tasso di crescita del 130% in termini di croceristi ospitati a bordo, con una media di ...

MSC Crociere prima al mondo per crescita flotta : Msc Crociere è la compagnia crocieristica che a livello mondiale sta crescendo più di tutte le altre. Entro il 2027 è prevista l'entrata in servizio di 14 nuove navi che si aggiungeranno alle 15 ...

In MSC Crociere arriva Zoe - prima assistente virtuale del settore : ZOE - la prima assistente virtuale di crociera al mondo - è pronta a portare i servizi per gli ospiti delle navi MSC Crociere a nuovi entusiasmanti standard di innovazione tecnologica incentrata sul ...

Crociere - MSC battezza Bellissima : salperà il 2 marzo a Southampton [DETTAGLI] : Msc ha reso noto che il 2 marzo prossimo per il battesimo a Southampton, in Inghilterra, di Msc Bellissima, insieme alla madrina, Sophia Loren, interverranno anche gli artisti del Cirque du Soleil e una parata di stelle, tra cui l’attrice inglese Holly Willoughby, che condurrà la serata, e la rockstar Nile Rodgers, vincitore di tre Grammy Award. MSC Bellissima partirà’da Southampton il 4 marzo per la sua crociera inaugurale di 10 ...

MSC : in arrivo crociere di lusso su nuove navi con al massimo 500 cabine : MSC avrà entro il 2026 quattro nuovi navi da crociera superlusso in grado di ospitare fino a 1000 persone

MSC avrà delle nuove mini navi per crociere di lusso

MSC tra lusso - mini-crociere e viaggi intorno al mondo : ... dal mercato extralusso al giro del mondo» ha spiegato Gianni Pilato, manager Msc crociere in occasione della presentazione del primo giro del mondo organizzato dalla compagnia sulla nave Magnifica. «...