Morto Peter Tork | bassista e voce dei Monkees negli anni 60 e 70

(Di giovedì 21 febbraio 2019)e corista del gruppo di culto deglisessanta dei, giovedì 21 febbraio si è spento. Il musicista è mancato all’età di 77ma non sono ancora note le cause del decesso, sebbenefosse notoriamente in lotta con il cancro da circa un decennio., membro originale dei, gruppo beat60 Come racconta Variety,muore a circa 52dall’uscita della canzone più rappresentativa dei suoi, quel I’m a believer che, oltre che di un enorme successo, ha goduto anche di una quantità infinità di cover, citazioni e omaggi (l’ultima incarnazione più nota, la versione degli Smash Mouth che ha fatto da colonna sonora a Shrek). La band, nata a metà degli60 come tantissime altre formazioni che si ispiravano ai Beatles, doveva appunto essere la risposta americana ai Fab Four ma dopo soli cinque ...