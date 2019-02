Morte Guerrina Piscaglia | Cassazione conferma 25 anni di carcere per padre Graziano

Blastingnews

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Ieri sera alle 22.38, si è conclusa la vicenda giudiziaria che perha tenuto l’Italia con il fiato sospeso: Gratien Alabi, e cioè, il religioso congolese accusato della scomparsa e delladi, è stato condannato, in via definitiva, in, a 25diIl religioso che in primo grado, dalla Corte d’assise di Arezzo era stato condannato a 27di, poi successivamente ridotti in appello per il ricalcolo della pena a 25, negli ultimi mesi era stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, proprio presso il convento dell'Ordine dei Padri Premostratensi a Roma. Qui, mercoledì sera,, dopo la sentenza della Corte Suprema, è stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Arezzo, guidati dal maresciallo Tommaso Surico, ed è stato accompagnato presso ilromano di Regina ...