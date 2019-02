Montuori | parole Berdini mi suonano solo come una minaccia

romadailynews

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Roma – “? Se ha delle evidenze per cui ritiene si debba andare in Procura, credo che deve andarci subito, non deve aspettare che venga approvata una delibera. Quindi a questo momento le suemiuna”.Cosi’ l’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Luca, intervenendo a Radio Radio prima della discussione odierna in Assemblea Capitolina sullo stadio della Roma, commentando ledell’ex assessore Paoloche si e’ detto pronto ad andare in Procura se venisse approvato il nuovo stadio della Roma.“Gli uffici sonoconcentrati sullo stadio?- ha aggiunto rispondendo a un’altra accusa di- no, noi lavoriamo, e abbiamo dato prova, su una quantita’ di dossier importanti. Ora ad esempio sono in riunione con i tecnici e un Municipio”.L'articolo ...