MONDIALI SCI NORDICO | De Fabiani | Sarebbe stato bello giocarsela in finale | ma

Sci di fondo - MONDIALI - Pellegrino cede lo scettro : "Di più non potevo fare" : Troppo forte Johannes Klaebo per tutti, anche per Federico Pellegrino che comunque ha chiuso con una splendida medaglia d'argento frutto di una finalissima coraggiosa e col cuore gettato oltre l'...

Sci di fondo - MONDIALI 2019. De Fabiani : “Per poco mi è mancata la finale”. Brocard : “Non mi aspettavo la semifinale” : Non solo l’argento di Federico Pellegrino nella giornata odierna ai Mondiali 2019 di sci di fondo, sulla neve di Seefeld c’erano anche altri azzurri che si sono tolti delle soddisfazioni. Spiccano soprattutto le semifinali conquistate da Francesco De Fabiani ed Elisa Brocard, di seguito le dichiarazioni che i nostri portacolori hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Francesco De Fabiani: “La mia semifinale poteva essere una ...

MONDIALI SCI nordico - il programma completo della competizione iridata in scena a Seefeld : Risultati, calendario e medagliere: ecco la guida completa ai Mondiali di sci nordico di Seefeld Ventidue titoli da assegnare da giovedì 21 febbraio a domenica 3 marzo: ecco risultati, calendario e medagliere dei Mondiali di sci nordico con tre discipline coinvolte, sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. SCI DI FONDO Sprint TL femminile (Giovedì 21 febbraio) ORO: Maiken Caspersen Falla (Norvegia) ARGENTO: Stina Nilsson ...

Federico Pellegrino festeggia la bellissima medaglia d'argento conquistata nella sprint a tecnica libera dei Mondiali 2019 di sci nordico. Il valdostano ha dato il massimo sulle nevi di Seefeld (Austria) per cercare di difendere il titolo conquistato due anni fa a Lahti, ha lottato alla pari col mostro Klaebo ma purtroppo si è dovuto inchinare nel tiratissimo testa a testa con il fuoriclasse norvegese.

Sci di fondo - MONDIALI 2019 : Federico Pellegrino - è un argento lucente! Che duello con Klaebo - ma vince il norvegese : Federico Pellegrino ci prova fino all’ultimo metro, battaglia come un leone per la vittoria e deve infine accontentarsi del secondo posto ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld (Austria). Nella sprint a tecnica libera il valdostano, campione uscente della disciplina, si è messo al collo una splendida medaglia d’argento: ancora una volta a batterlo, come già accaduto anche alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 (quando si gareggiava con il ...