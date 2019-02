Molestie | Fausto Brizzi all' attacco In Italia si desidera la sfortuna altrui

ilgiornale

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Il registatira un sospiro di sollievo dopo che il 23 gennaio scorso il gip di Roma ha archiviato le accuse di violenza sessuale.si è confessato a Verissimo da Silvia Toffanin, in una intervista che andrà in onda sabato 23 febbraio alle ore 16. Il regista romano è tornato su una frase detta qualche tempo fa, secondo cui inun'accusa è già di per sé una condanna: "Questo è un malessere diffuso nel nostro Paese per cui sembra che la gente non voglia vincere qualcosa o avere una fortuna, ma vedere unadegli altri. Basta leggere i giornali per vedere che sono solo le notizie tragiche che ci interessano: quelle buone sono relegate in un trafiletto. Se una persona viene accusata di una cosa gli viene data una certa rilevanza, se poi la persona viene assolta gliene viene data un"altra".ha raccontato di come è riuscito comunque a scrivere e dirigere ...