Ministro Tria : la Tav si deve realizzare : 2.07 "Tutti i cantieri pubblici già iniziati quelli che sono stati già oggetto di contratti, di trattati, di accordi internazionali,devono realizzarsi": così ha risposto il Ministro dell'Economia, Tria, a un giornalista francese della tv France 3 che gli aveva chiesto cosa pensasse del futuro della Tav. "Noi -ha continuato Tria - non soltanto dobbiamo rilanciare gli investimenti ...

Ministro Tria : "Tav - penso si debba fare" : 2.07 "Tutti i cantieri pubblici già iniziati quelli che sono stati già oggetto di contratti, di trattati, di accordi internazionali,devono realizzarsi": così ha risposto il Ministro dell'Economia, Tria, a un giornalista francese della tv France 3 che gli aveva chiesto cosa pensasse del futuro della Tav. "Noi -ha continuato Tria - non soltanto dobbiamo rilanciare gli investimenti pubblici, ma dobbiamo mandare un messaggio di serenità a tutti ...

Ministro Tria : la Tav si deve realizzare : 2.07 "Tutti i cantieri pubblici già iniziati quelli che sono stati già oggetto di contratti, di trattati, di accordi internazionali,devono realizzarsi": così ha risposto il Ministro dell'Economia, Tria, a un giornalista francese della tv France 3 che gli aveva chiesto cosa pensasse del futuro della Tav. "Noi -ha continuato Tria - non soltanto dobbiamo rilanciare gli investimenti pubblici, ma dobbiamo mandare un messaggio di serenità a tutti ...

Il Ministro Tria al question time alla Camera : "Prematuro esprimersi su manovra correttiva" : Def entro il 10 aprile Rispondendo a un'interrogazione di Leu il Ministro Tria ha reso noto che "il documento di economia e finanza verrà presentato secondo i termini di legge", vale a dire entro ...

Figlia del diplomatico Nord Corea rimpatriata - M5s - Pd e Leu : Salvini riferisca in Parlamento Ministro Moavero : verifiche in corso : ... una giovane incolpevole che, nonostante dovesse essere tutelata in Italia, rischia di essere persino torturata da uno dei peggiori regimi al mondo. Ho già attivato la Farnesina per avere tutte le ...

Bankitalia - il Ministro Tria : "L' indipendenza va difesa" : L'indipendenza di Bankitalia "va difesa. Mi sono già espresso". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avvicinato dall'ANSA nelle vie del centro di Roma.

Ministro Tria si infuria e urla contro i 5 Stelle : 'Siete dei pazzi' : Il Ministro per l'Economia, Tria, si è recentemente scontrato con il movimento 5 Stelle in merito al rinnovo del vicedirettore generale della Banca d'Italia. Il Ministro sarebbe uscito furioso da una riunione con i grillini, "Voi siete dei pazzi" ha esclamato ieri sera: il tema in discussione riguardava il rinnovo del vicedirettore generale di Bankitalia, Signorini. Tria se ne va dalla riunione dando dei 'pazzi' ai grillini Il primo quotidiano a ...

Genova : via libera del Ministro Tria ai primi 60 milioni per ricostruzione ponte Morandi : Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato ieri sera il decreto del Mef che, insieme al Mit, autorizza l'immediata attivazione dell'anticipo di spesa dei primi 60 milioni di euro per la ...

Giovanni Tria - raptus contro Renato Brunetta alla Camera : Roberto Fico massacra il Ministro : Scene che hanno ben pochi precedenti, in aula alla Camera. A perdere le staffe è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che nel corso della sua informativa sugli ultimi dati Pil che hanno certificato l'ingresso dell'Italia in recessione si è rivolto a brutto muso contro Renato Brunetta: "Ma stai

Pil - Tria interrotto in Aula si infuria con Brunetta : “Ma stai zitto!”. Scoppia la bagarre - Fico riprende il Ministro : Scatto di irritazione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel corso della sua informativa nell’Aula della Camera sugli ultimi dati del Pil che hanno certificato che l’Italia si trova in recessione tecnica. “Ma stai zitto!“, ha detto il ministro, interrotto più volte, rivolto verso il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta. A questo punto, è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico, ricordando al ministro che ...

Più una battuta d'arresto che una vera recessione - dice il Ministro Tria : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'informativa urgente alla Camera sulla congiuntura economica. 'Ci aspettiamo un effetto positivo dal diradarsi delle incertezze ...

Tria contestato in Aula Camera. Il Ministro sbotta : stia zitto! : Roma, 7 feb., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è stato ripetutamente contestato dai deputati dell'opposizione in Aula a Montecitorio, mentre è in corso un'informativa sui dati Istat sul Pil. Il presidente della Camera, ...

Il Ministro dell'Interno austriaco che predica la superiorità della politica sulle leggi : Milano. Herbert Kickl, 51 anni, ministro dell'Interno austriaco, è l'uomo di punta della Fpö nel governo conservatore di destra-destra, guidato dal leader del partito popolare austriaco, Övp,, ...

Brexit : Ministro Economia Tria - dobbiamo essere flessibili e negoziare : Davos, 23 gen 16:25 - , Agenzia Nova, - Sulla Brexit l'Unione europea deve essere flessibile e negoziare: lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria nel... , Pav,