Milano, studentessa 15enne accusa la madre: 'Mi picchiava se non indossavo il velo'

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Uno svenimento a scuola, avvenuto circa tre mesi fa, ha permesso ad una ragazzina di 15 anni di confessare la propria difficile situazione. In seguito a quel malore, in un istituto di, la giovane si è confidata con una docente, raccontandole le violenze che era a subire a casa, per mano della, una 31enne di origine egiziana, che poi è stata arrestata.Lasarebbe stata punita e picchiata, anche con un mestolo da cucina, ogni volta che non indossava ilislamico o quando si intratteneva a parlare con qualche coetaneo. Inoltre la ragazzina avrebbe spiegato di essere stata costretta a dormire per terra con il fratellino, quando arrivava in casa il compagno della mamma. La donna l’avrebbe anche obbligata a non uscire dall'abitazione in sua assenza, durante un suo viaggio in Egitto....