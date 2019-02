Milano Per la prima volta in Italia le opere dell’artista olandese Theo Jansen

LIVE Olimpia Milano-Maccabi basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : sfida da dentro o fuori per i playoff : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Eurolega. Una sfida fondamentale per la squadra di Pianigiani, perchè si tratta di un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Milano è attualmente al nono posto e precede proprio gli israeliani, che sono distanti una vittoria dall’Olimpia e soprattutto hanno vinto all’andata. Un 94-92 che aveva lasciato ...

Milano. Pubblicato il vademecum per realizzare panchine rosse in città : È Pubblicato da oggi il vademecum per chiunque – cittadini, scuole, comitati, associazioni – voglia realizzare una panchina rossa in

Milano. Da oggi aperto l’infopoint Duomo e attivo il portale : Da lunedì prossimo, 25 febbraio, Milano cambia aria e accende la ZTL più grande d’Italia che delinea, all’interno del perimetro

Milano. Comune e abitanti del Villaggio dei fiori insieme per la cura del quartiere : Il Comune di Milano e il Comitato degli abitanti del Villaggio dei fiori, un quartiere prevalentemente di case popolari nella

Giallo Mastour : per il Pas Lamia è sparito - per l'entourage era a Milano a curarsi : Giallo Mastour in Grecia . Secondo il Pas Lamia , club con cui l'ex Milan ha firmato a giugno, l'italo-marocchino sarebbe scomparso dai radar da settimane , senza lasciare traccia. Secondo quanto ...

Violenza donne : panchine rosse a Milano - online istruzioni per adottarle : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Le panchine rosse arrivano a Milano. E' online da oggi il vademecum per chiunque, cittadini, scuole, comitati,associazioni, voglia realizzarne una, come simbolo di rifiuto della Violenza nei confronti delle donne. Le regole per fare richiesta sono state illustrate duran

Casting per il nuovo cast artistico di Parchi Costa e uno spot pubblicitario a Milano : casting attualmente in corso per il nuovo cast artistico del 'polo' di Parchi Costa, che comprende Aquafan, Oltremare e Italia in Minatura. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di varie figure per la realizzazione di uno spot pubblicitario per colliri le cui riprese verranno effettuate poi a Milano. Parchi Costa Per Oltremare, Acquafan e Italia in Miniatura, sono in corso varie selezioni In particolare si cerca il nuovo cast artistico ...

Tav - il sindaco di Lione a Milano : “L’opera si farà. L’opinione pubblica ne capisce l’utilità”. Sala : “Il Nord si mobiliti” : “La Tav si farà: bisognerà attendere un poco per le questione interne italiane, ma credo che gli italiani la vogliano”. Così il sindaco di Lione Gérard Collomb, ospite del primo cittadino di Milano a Palazzo Marino, ha commentato le ultime vicende sul tema Tav. E al ministro Toninelli che aveva detto “Chi se ne frega di andare a Lione” risponde: “Se non conosce Lione, lo invito a visitarla, ma se comunque non vuole venire, potrà andare a Parigi ...

Milano - picchiava la figlia di 15 anni perché non voleva portare il velo : arrestata : Una donna di 31 anni è stata arrestata a Milano perché picchiava sua figlia, 15 anni, ogni volta che disobbediva a regole, per lei ‘fondamentali’: secondo i racconti della ragazza, la mamma la obbligava a portare il velo e le era proibito parlare con i compagni di scuola maschi a scuola. 15enne ha un malore a scuola: ‘Disobbedienze punite fisicamente' Questa storia drammatica, avvenuta a Milano, è venuta alla luce solo dopo che la ragazzina di ...

‘Ndrangheta a Como - la denuncia del capo dell’Antimafia di Milano : “Per le autorità meglio far finta di niente” : “Il segnale mandato dalle autorità (di Cantù, ndr) e dal contesto sociale è bruttissimo: facciamo finta di niente, fatevi i fatti vostri, gli stessi messaggi che erano tipici di alcune realtà siciliane di qualche anno fa. Cantù come Locri? Ma figuriamoci”. Il capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Dolci, ospite ieri sera al convegno Vite di Mafia insieme allo studioso di mafie internazionali Federico Varese, ha ...

IBM Studios : a Milano 4000mq per accelerare l'Italia : Parte di una rete di hub fisici aperti in tutto il mondo, il Garage stimola le aziende, di ogni tipo e settore, a dare corpo all'innovazione. Da un lato favorendo la collaborazione tra product ...

Stamattina il tratto di autostrada A1 fra Milano e Piacenza è stato chiuso per vari incidenti dovuti alla nebbia : Stamattina il tratto di autostrada A1 fra Milano e Piacenza è stato temporaneamente chiuso al traffico per vari incidenti dovuti alla fitta nebbia. Il Corriere della Sera scrive che «gli incidenti sono avvenuti intorno al km 40, tra le 8.20

Maxitamponamento per nebbia : chiuso tratto A1 a sud di Milano : chiuso tratto della A1 tra Milano sud e Basso Lodigiano a causa di un maxi tamponamento causato dalla nebbia: gli incidenti si sono registrati intorno al km 40. Il servizio di soccorso 118 ha disposto una maxiemergenza per soccorrere gli automobilisti coinvolti. Lunghe code sulla Milano-Napoli in direzione Sud. L'articolo Maxitamponamento per nebbia: chiuso tratto A1 a sud di Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano - maxi tamponamento sulla A1 per la nebbia : autostrada chiusa e feriti : Un tratto della A1 tra Milano sud e Basso Lodigiano è stato chiuso a causa di un maxi tamponamento causato dalla forte nebbia di questa mattina. Gli incidenti sono avvenuti intorno al km 40....