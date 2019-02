Mezzo milione di volte Fiat Tipo

Obiettivo : salvare la spiaggia di Massa. Mezzo milione per i lavori : Stiamo lavorando per dare una mano all'economia della costa, ci stiamo organizzando per poter intervenire subito, è positivo che i Comuni abbiano rispettato i tempi per la progettazione, ma finché ...

Mediaset punta Mezzo milione di euro sui sex toys : MILANO - Il gruppo Mediaset continua ad espandere l'attività di investimento in piccole società tecnologiche in via di sviluppo, attraverso la controllata Rti: questa volta, nel mirino del Biscione è ...

Mahmood - record su Spotify : un milione e Mezzo di streaming in un solo giorno per la sua “Soldi” : Quasi un milione e mezzo di streaming in un solo giorno: Mahmood con la sua “Soldi” fa il record di ascolti e diventa il brano italiano con l’ingresso più alto di sempre nella Top 50 globale della piattaforma di streaming Spotify, affermandosi alla posizione numero 40 della classifica mondiale. Non solo, il vincitore del Festival di Sanremo è anche primo nella classifica italiana. Segue, Ultimo con “I tuoi particolari”, mentre al ...

Mafia in Germania : almeno Mezzo milione di affiliati : Allineare repressione e prevenzione Oggi la polizia sta provando ad agire e contrastare attraverso la cosiddetta politica delle '1000 punture di spillo' : cercare di moltiplicare gli interventi, a ...

Sanremo - ascolti in calo : 10 - 6 milioni di spettatori - un milione e Mezzo in meno dell'anno scorso : La finalissima del Festival di Sanremo che visto trionfare Mahmood è stata vista in media da 10 milioni e 662 mila telespettatori, con uno share pari al 56,5%. Rispetto allo scorso anno, il Festival ...

Ascolti Sanremo 2019 - il Festival parte in calo : un milione e Mezzo di telespettatori in meno : La prima serata del Festival di Sanremo 2019, il secondo targato Claudio Baglioni, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86 mila telespettatori con il 49.5% di share. Un risultato in calo ...

Napoli - colpo grosso a Santa Lucia : trafugati dipinti e gioielli per un milione e Mezzo : I ladri sono andati a colpo sicuro. Chi è riuscito a introdursi nel lussuoso appartamento un tempo abitato da un noto e stimato avvocato civilista napoletano scomparso qualche anno fa sapeva bene il ...

Frode fiscale - la Procura sequestra un milione e Mezzo di euro a 4 imprenditori edili molisani : CAMPOBASSO. La Procura di Campobasso ha disposto il sequestro di 1 milione e 500mila euro a 4 imprenditori edili molisani. La misura cautelare reale, disposta dal Gip Teresina Pepe, è stata eseguita ...

I Maroon 5 e la NFL hanno donato in beneficenza Mezzo milione di dollari prima del Super Bowl : Alla Big Brothers Big Sisters of America The post I Maroon 5 e la NFL hanno donato in beneficenza mezzo milione di dollari prima del Super Bowl appeared first on News Mtv Italia.

Salute - pediatra : “Mezzo milione di bimbi con tosse - raffreddore - mal di gola e mal d’orecchie” : In questi giorni “circa mezzo milione di bimbi sotto i 6 anni si trova a fare i conti con tosse, raffreddore, mal di gola e mal d’orecchie. E in 70 mila hanno anche la febbre“: lo spiega all’Adnkronos Salute il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. “Non si tratta di influenza in questi casi, ma di virus parainfluenzali ‘scatenati’ ...

UFC 229 - Khabib e McGregor sospesi per 9 e 6 mesi dopo la rissa. Multa di Mezzo milione per il russo : Erano stati sospesi a tempo indeterminato, ora la decisione della Commissione Atletica dello Stato del Nevada è quella definitiva. dopo la rissa nel main event di Las Vegas dello scorso ottobre - come ...

Epatite C : un milione e Mezzo di decessi per cirrosi e cancro del fegato evitabili entro il 2030 : Grazie all’applicazione di una serie di misure, che conciliano prevenzione, sperimentazione e trattamento, circa 15 milioni di nuove infezioni da Epatite C e un milione e mezzo di morti per cirrosi e cancro del fegato potrebbero essere evitati in tutto il mondo entro il 2030: lo indica una ricerca, pubblicata su Lancet, che ha esaminato in che misura gli obiettivi di eliminazione della malattia dell’Organizzazione Mondiale della ...

Truffa da Mezzo milione alle finanziarie - 42 indagati : Avevano ideato un sistema perfetto per incassare prestiti dalle finanziarie, usando aziende fantasma e falsi contratti. Ma il sistema è stato smantellato dalle indagini della procura di Chieti, che ha ...

Giro di vite sugli affitti in nero - oltre 1milione e Mezzo di euro evasi nel Nord Sardegna : Sono stati 142 i controlli. Nel corso del 2018, i reparti dipendenti dal comando provinciale di Sassari hanno portato a termine un'energica e costante attività di contrasto all' evasione fiscale nel ...