Mercato Juventus | il piano in caso di eliminazione Champions | 3 acquisti

Mercato Juventus - rivoluzione totale : addio ad Allegri e 4 acquisti : Mercato Juventus- La sensazione è che il match di ritorno contro l’Atletico Madrid, in programma tra 20 giorni all’Allianz Stadium, potrebbe sancire una svolta totale nel presente e nel futuro della Juventus. La sensazione è che i bianconeri potrebbero rinnovare totalmente la squadra, partendo dall’allenatore. Allegri potrebbe decidere di dire addio al club bianconero a […] L'articolo Mercato Juventus, rivoluzione totale: ...

CalcioMercato Juventus - non solo Marcelo : triplo colpo dal Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus continua a monitorare il mercato e oltre al ringiovanimento della rosa cerca anche campioni affermati con cui innervare la propria squadra. Cristiano Ronaldo, al solito, è prodigo di consigli presso la dirigenza. Infatti è noto che al portoghese non dispiacerebbe avere anche a Torino qualche ex compagno dal Real Madrid. […] More

Mercato Juventus - Paratici incontra Mendes : nuovo colpo in arrivo! : Mercato Juventus – Non solo l’Atletico e la Champions. Fabio Paratici non tralascia il Mercato, almeno nel pre-partita dell’incrocio del ‘Wanda Metropolitano’ tra la squadra di Simeone e la Juventus. Il capo area sport della Vecchia Signora preme per Ruben Dias per svecchiare il reparto difensivo. Infatti, come scrive Tuttosport, oggi a Madrid dovrebbe incrociare Jorge Mendes per […] More

Mercato Juventus - sfida col Barça per il francese : offerta monstre in arrivo? : Mercato Juventus – Stasera si affrontano Lione-Barcellona, possibilità per Tanguy Ndombelè di mettersi in mostra. I blaugrana lo seguiranno con un occhio particolare. Ndombelè sarebbe infatti entrato nell’orbita del Barcellona, come riporta “Sport”. Leggi anche: Infortunio Khedira, nuovo ko: ecco quando tornerà in campo Mercato Juventus, sfida tra Barcellona e Juve La società catalana, la prossima […] More

CalcioMercato Juventus - asse Paratici-Jorge Mendes : pronti due colpi : Calciomercato Juventus – Paratici continua a preparare la Juve del futuro. Dopo Ronaldo e Cancelo, l’asse tra la Juventus e Jorge Mendes potrebbe arricchirsi di nuovi affari. Dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League, il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe incontrare l’agente portoghese: al centro del discorso soprattutto il difensore Ruben Dias. Nel vertice però si potrebbe parlare anche di Ruben ...

CalcioMercato Juventus - Cerri al Cagliari a titolo definitivo : plusvalenza di 8 milioni : Una nuova importante plusvalenza per la Juventus . Ancora un'operazione di mercato mirata per la società bianconera, che ha ceduto a titolo definitivo al Cagliari Alberto Cerri . L'attaccante classe '...

CalcioMercato Juventus - ufficiale la cessione definitiva di Cerri al Cagliari : TORINO - Il Cagliari ha acquistato Alberto Cerri a titolo definitivo. L'attaccante, lo scorso anno al Perugia ,, si era trasferito in prestito ai rossoblu dalla Juventus a inizio stagione, e dopo il ...

Juventus - Zaniolo obiettivo di Mercato : Paratici conferma l’interesse : Juventus Zaniolo – Come da previsione, dopo l’exploit di quest’inizio di stagione, Nicolò Zaniolo è finito al centro del mercato delle big europee. Tra le tante, la Juventus ha messo nel mirino il giovane fuoriclasse. Fabio Paratici, qualche giorno fa, ha scritto su un foglietto una serie di nomi. Tra questi ne colpisce soprattutto uno, perché […] L'articolo Juventus, Zaniolo obiettivo di mercato: Paratici conferma ...

Juventus - Bonucci fa una rivelazione di Mercato - : Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha rivelato in un'intervista ad As di essere stato molto vicino al Real Madrid nella scorsa estate prima del ritorno nel club bianconero. 'Sì, è vero: il ...

CalcioMercato Juventus - asse caldo Torino-Genova : può arrivare Kouamè : Calciomercato Juventus – La Juventus segue sempre i migliori talenti italiani e stranieri del nostro campionato, come ha già confermato stamattina il ds della vecchia signora Fabio Paratici. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un forte interesse per Kouamè del Genoa, ma stando alle ultime indiscrezioni, al momento non risultano affondi o trattative […] More

Mercato Juventus - Paratici affonda il colpo : arriva l’erede di Ronaldo : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dai media portoghesi, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente Joao Felix, fantasista-attaccante del Benfica, classe 1999 e descritto in patria come l’erede di Cristiano Ronaldo. Qualità, intraprendenza atletica e margini di miglioramento notevoli. Paratici sarebbe pronto a tentare l’affondo sul giocatore, anche se sul gioiellino portoghese restano forti gli interessi […] More

CalcioMercato Juventus : Chiesa potrebbe arrivare a Torino - ai viola Kean più soldi : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, vorrebbe svecchiare la squadra e ha messo nel mirino Federico Chiesa, fortissimo attaccante esterno che milita nelle fila della Fiorentina. Il giocatore viola è uno dei migliori talenti del calcio italiano e ha ancora enormi margini di miglioramento, considerando la giovane età. La Fiorentina lo valuta almeno cento milioni di ...

Atletico Madrid-Juventus - tra Champions League e calcioMercato : Paratici sonda Savic : Atletico Madrid-Juventus sarà anche l’occasione per Paratici per parlare dell’ex Fiorentina Savic, il quale piace ai bianconeri Atletico Madrid e Juventus si affronteranno per gli ottavi di finale di Champions League mercoledì sera. La gara sarà anche l’occasione per parlare del possibile approdo in bianconero di un difensore che piace molto a Paratici ed Allegri. Si tratta dell’ex Fiorentina Savic, centrale ...

CalcioMercato Juventus - possibile rivoluzione con Icardi in attacco : In casa Inter impazza il caso Icardi. Il centravanti nerazzurro è stato privato della fascia di capitano e quindi assolutamente declassato. Negli studi di "Tiki Taka" la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, ha assicurato che la coppia vorrebbe restare all'Inter, ma la situazione non si è ancora risolta e le probabilità che Icardi lasci l'Inter al termine della stagione sono molto alte. Fabio Paratici ha sempre apprezzato l'attaccante ...