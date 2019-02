Menopausa | l’agopuntura per ridurre i sintomi

dilei

: L'agopuntura è una valida alternativa agli ormoni per i sintomi della menopausa - LucaCasalenuovo : L'agopuntura è una valida alternativa agli ormoni per i sintomi della menopausa - infoitsalute : L'agopuntura è una valida alternativa agli ormoni per i sintomi della menopausa - Salute & Benessere - infoitsalute : L'agopuntura possibile alternativa a ormoni per sintomi menopausa -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) L’agopuntura può aiutare adella, migliorando le condizioni delle donne che si trovano a vivere questa nuova fase della vita.Lo svela una ricerca scientifica secondo cui l’agopuntura sarebbe efficace per diminuire vampate, sudorazione eccessiva, affaticamento, sbalzi d’umore, depressione e disturbi del sonno. Lo studio, che ha coinvolto 70 donne, è stato pubblicato sulla rivista BMJ OPEN e guidata da Kamma Sundgaard Lund, dell’Università di Copenaghen.Gli scienziati hanno suddiviso in due gruppi un ampio campione di donne. Il primo gruppo è stato sottoposto per cinque settimane ad una seduta settimanale di agopuntura realizzata da medici con un’esperienza decennale nel settore. Alle volontarie è stato poi richiesto di annotare i propridall’inizio del trattamento sino alla fine. L’80% di loro ha ...