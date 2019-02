Melegnano | scritte razziste contro la coppia che ha adottato un ragazzo senegalese

Melegnano - scritte razziste contro Bakary. La famiglia : «Non si arrende - ma ha paura» : «Italiani, pagate per questi negri di m…». «Ammazza al negar» con una svastica fatta al contrario accanto. Sono le due frasi scritte sui muri di una casa di Melegnano, alle porte di Milano. È la casa in cui vive da tre anni Bakary Dandio, 21enne arrivato 5 anni fa dal Senegal su un barcone e adottato da una famiglia milanese. «All’inizio pensava a uno scherzo, ora inizia ad avere paura», ha raccontato al Corriere della Sera Lorenzo il ...

Scritte razziste a Melegnano - la madre : “Ciò che sta accadendo in Italia è amplificato da politici come Salvini” : “Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvini. Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l’immigrazione non è un problema“. A dirlo, Angela Bedoni, la mamma di Bakary, un ragazzo africano adottato dalla famiglia residente a Melegnano, in provincia di Milano, ...

Salvini ha commentato le scritte razziste contro il ragazzo senegalese di Melegnano : “Sono vicino a quel ragazzo e a quei genitori. Capisco quella mamma, ma legare un decreto che porta più ordine e più regole nello stato Italiano a questioni di razzismo mi pare esagerato”. Così Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepremier, intervenendo a Radio Anch'io a proposito delle scritte razziste fatte sul muro di casa di una coppia di Melegnano, nel Milanese, che ha adottato un giovane senegalese. “Sui criminali non ...

Ancora scritte razziste a Melegnano : 23.45 "Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvini". Lo ha detto Angela Bedoni, mamma di Bakary, commentando le nuove scritte razziste comparse nel suo cortile a Melegnano. "Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché il clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l'immigrazione non è un problema", ha aggiunto.

