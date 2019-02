Melegnano | scritte razziste contro Bakary La famiglia | «Non si arrende | ma ha paura»

Scritte razziste a Melegnano - la madre : “Ciò che sta accadendo in Italia è amplificato da politici come Salvini” : “Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvini. Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l’immigrazione non è un problema“. A dirlo, Angela Bedoni, la mamma di Bakary, un ragazzo africano adottato dalla famiglia residente a Melegnano, in provincia di Milano, ...

Salvini ha commentato le scritte razziste contro il ragazzo senegalese di Melegnano : “Sono vicino a quel ragazzo e a quei genitori. Capisco quella mamma, ma legare un decreto che porta più ordine e più regole nello stato Italiano a questioni di razzismo mi pare esagerato”. Così Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepremier, intervenendo a Radio Anch'io a proposito delle scritte razziste fatte sul muro di casa di una coppia di Melegnano, nel Milanese, che ha adottato un giovane senegalese. “Sui criminali non ...

Melegnano - ancora scritte razziste dopo adozione senegalese. La madre : “Quello che accade amplificato da politici come Salvini” : “Ammazza al negar”. Questa la frase, accompagnata da una svastica disegnata al contrario, è apparsa sul muro di casa di una coppia che ha adottato un giovane senegalese. È tutto avvenuto Melegnano, in provincia di Milano e si tratta di un nuovo episodio. Perché è la seconda volta che compaiono scritte sul muro di casa di questi genitori. L’episodio è stato scoperto lo scorso lunedì mattina quando i due, un educatore e sua moglie che ...

