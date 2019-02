Mastour | per il Lamia è scomparso | chiesta la rescissione Ma il giocatore è in Italia

Giallo Mastour : per il Pas Lamia è sparito - per l'entourage era a Milano a curarsi : Giallo Mastour in Grecia . Secondo il Pas Lamia , club con cui l'ex Milan ha firmato a giugno, l'italo-marocchino sarebbe scomparso dai radar da settimane , senza lasciare traccia. Secondo quanto ...