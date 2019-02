Marotta prima di Inter-Rapid | ' Presto ufficialità di Godin Icardi? Fiducioso nel rientro'

Inter - prima Assemblea dei Soci per Marotta : “felice di essere qui - ecco i nostri obiettivi” : Giuseppe Marotta alla sua prima Assemblea dei Soci in nerazzurro, il CEO dell’area sport dell’Inter ha parlato durante il CdA In occasione della sua prima Assemblea dei Soci in nerazzurro come membro del CdA, il CEO Sport Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Sono estremamente felice di essere qui oggi. Sono orgoglioso di essere in una gloriosa Società, ricca di storia e con un palmares straordinario. Il ...

Inter - Marotta replica a Wanda Nara prima della cena di Natale : Beppe Marotta, nuovo dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della cena di Natale nerazzurra: “Mi trovo nel mio habitat naturale, sono un uomo di calcio e sto in una società fatta di uomini di grande spessore. Il mio inserimento sta andando nel migliore dei modi“. Con Nedved tutto chiarito, ma sul rinnovo di Icardi pare ci sia ancora da lavorare: “In premessa dico che Piero Ausilio mi ha ...

Inter-Udinese - Marotta day : 'prima' a San Siro con vittoria. Abbracci e sorrisi in tribuna. FOTO : Il nuovo amministratore delegato nerazzurro ha festeggiato con un successo per 1-0 la prima uscita da dirigente. Abbracci con Zhang e Zanetti in tribuna dopo il rigore segnato da Icardi, decisivo per ...

Inter - prima volta per Marotta ad Appiano Gentile : cena con la squadra e con tutta la dirigenza : Dopo essere stato nominato Amministratore Delegato con gestione dell'area sportiva nerazzurra, Giuseppe Marotta ha cominciato ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. Per l'ex Ad della Juventus,...