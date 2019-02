Marck Art | il pittore nato due volte Ero morto | ora dipingo gli angeli

ilsussidiario

: RT @CorriereBN: Per i professori a #scuola aveva un ritardo mentale, ora è considerato un genio dell'arte. La storia di Marck Art #BuoneNot… - SturlaNews : RT @CorriereBN: Per i professori a #scuola aveva un ritardo mentale, ora è considerato un genio dell'arte. La storia di Marck Art #BuoneNot… - CorriereBN : Per i professori a #scuola aveva un ritardo mentale, ora è considerato un genio dell'arte. La storia di Marck Art… - lebuonenotizie : RT @CorriereBN: Tra poco comincia l'evento di Buone Notizie a Palermo. C'è anche l'artista Marck Art. Ecco l'intervista -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) In coma per 25 minuti per una apnea cerebrale, questo artista siciliano rinasce e scopre di essere diventato un, ecco chi è