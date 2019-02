Mani bioniche come vere | primato della ricerca italiana

Due nuove Mani bioniche sempre più forti e umane - made in Italy - : mani bioniche sempre più simili a quelle 'naturali'. Un sogno inseguito dai nostri ricercatori per oltre 10 anni e che, passo dopo passo, sta portando a risultati straordinari. Non è un caso se oggi ...

Due nuove Mani bioniche sempre più forti e umane (made in Italy) : mani bioniche sempre più simili a quelle “naturali”. Un sogno inseguito dai nostri ricercatori per oltre 10 anni e che, passo dopo passo, sta portando a risultati straordinari. Non è un caso se oggi la rivista Science Robotics ha pubblicato due studi made in Italy che, oggi, sono anche al centro di un evento organizzato all'Accademia dei Lincei a Roma. Protagonista del primo studio è Clara, una 40enne palermitana doc, che ha perso la sua mano ...