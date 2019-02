Mangia funghi in un ristorante stellato | muore poco dopo davanti alla famiglia

Spagna - donna Mangia funghi in un noto ristorante di cucina sperimentale e muore : Una brutta tragedia si è verificata domenica scorsa in Spagna, precisamente a Valencia, dove una donna di 46 anni è deceduta a seguito di una intossicazione alimentare. La donna, insieme alla sua famiglia, si era recata in un noto ristorante stellato Michelin, noto per la sua cucina sperimentale, per festeggiare il compleanno di suo marito. All'improvviso, la festa si è trasformata in dramma. Sia la signora, che i suoi familiari, si parla di 9 ...

Mangia funghi al ristorante stellato : muore una donna - 11 intossicati : Stava festeggiando il compleanno del marito in un ristorante stellato di Valencia . Dopo aver consumato un piatto a base di funghi , la donna ha avvertito un malore, contraddistinto da vomito e ...

Valencia - Mangiano funghi in un ristorante stellato Michelin : 11 intossicati e un decesso : A Valencia, nel ristorante RiFF, si è consumata una vera e propria tragedia. Il locale è uno dei più rinomati e costosi della cucina sperimentale, dunque nessuno si sarebbe mai aspettato di morire dopo aver assaggiato una delle pietanze proposte. Purtroppo, come citato dal Telegraph, Maria Jesus Fernandez Calvo sarebbe deceduta dopo aver mangiato un fungo noto come morchella e altre 11 persone sono rimaste intossicate. Maria Jesus Fernandez ...

Donna muore dopo avere Mangiato funghi tossici al ristorante stellato : In Spagna, una Donna è morta per avere ingerito dei "funghi velenosi". La vittima avrebbe mangiato tale pietanza tossica all'interno di un ristorante munito di "stelle Michelin".La quarantaseienne María Jesús Fernández Calvo, di professione ottica, si era di recente recata con il marito e il figlio in un rinomato locale di Valencia. La famiglia aveva deciso di trascorrere la giornata presso il ristorante RiFF, famoso per le sue portate ...

Valencia - Mangia funghi in un ristorante stellato e muore. Altre undici persone intossicate : E' morta dopo aver mangiato in un ristorante stellato Michelin un piatto a base di funghi. La donna, 46 anni, è deceduta e Altre 11 persone sono rimaste intossicate e si trovano in ospedale. Il locale che si chiama Riff e si trova a Valencia, è stato posto sotto sequestro dalle autorità in seguito

Spagna - Mangia funghi nel ristorante stellato Michelin : muore donna di 46 anni - 11 intossicati : Una donna di 46 anni è morta e altre undici persone sono state ricoverate in ospedale per un'intossicazione alimentare dopo aver consumato un piatto a base di funghi in un ristorante...