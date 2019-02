M5s | nessuna rinuncia alla legalità Il quesito su Salvini puzzava troppo di trappola

Il militante M5s 'Non ho avuto nessuna notifica e ho votato per cinque volte' : 'Tutto sbagliato. La piattaforma Rousseau , il quesito capovolto, il sistema inceppato'. Salvatore D'Agostino, 32 anni, dipendente di un'azienda privata, è un attivista 5S di Giugliano, già noto per ...

Diciotti - il voto online del M5s "grazia" Salvini : nessuna autorizzazione a procedere : Il M5s dice "no" all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Si sono espressi in 52.417, di cui 30.948 (il 59,05%) hanno ritenuto che le decisioni del vicepremier leghista rientrino "nell'interesse dello Stato".

Autonomia - Bongiorno : Nessuna rissa M5s-Lega - ieri solo punto tecnico : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Bagarre alla Camera - Marattin (Pd) : “Da me nessuna aggressione al M5s. Patetico tentativo di passare per vittime” : “Un deputato del M5s ci ha ricoperto di insulti e poi ha fatto il gesto delle manette rivolto a Migliore e al Pdper poi rivendicarlo. Venti anni fa quando si sventolò il cappio in Parlamento Napolitano sospese la seduta espellendo il deputato. Fico invece ha avallato il gesto, minimizzandolo e ci ha anche deriso mentre lasciavamo l’aula con un arrivederci” Lo ha detto il deputato dem Luigi Marattin, commentando la Bagarre ...

Abruzzo - Francesco D’Uva (M5s) : “Nessuna ripercussione sul governo - ma serve attenta riflessione” : Dopo le elezioni regionali in Abruzzo, il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Francesco D'Uva, intervistato da Fanpage.it, assicura che il risultato non compromette in alcun modo i rapporti all'interno del governo. Ma ammette che ora nel Movimento è "corretto fare un'attenta riflessione: dobbiamo capire dove e cosa dobbiamo migliorare, dobbiamo spiegare meglio ai cittadini tutti i provvedimenti che in poco tempo abbiamo ...

"Non credo che al nostro sistema fiscale serva uno scudo, piuttosto la riduzione della tassazione deve andare di pari passo con una pubblica amministrazione meno invasiva nella lotta all'evasione. Ma quest'ultimo obiettivo

Gilet Gialli : nessuna alleanza con M5s : 20.20 Un'alleanza con il M5S per le europee è possibile? "Niente affatto". Così ha risposto a Le Parisien Christophe Chalençon, il portavoce dei 'Gilet Gialli liberi' che oggi ha incontrato Luigi Di Maio. "La nostra lotta è molto mediatizzata" in Italia e "volevamo incontrarli", ha spiegato Chalençon. "Abbiamo accettato perché volevamo scoprire questo partito e capire bene il suo posizionamento politico rispetto alla Lega", ha aggiunto.

Caso Diciotti - convocata Giunta per le immunità : Salvini presenterà memoria. M5s : “Ancora nessuna decisione” : Giovedì 7 febbraio alle 8.30. È questa la data di convocazione della Giunta per le immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri (FI), che dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere per “sequestro di persona aggravato” contro il vicepremier Matteo Salvini sul Caso della nave Diciotti. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa che ha consultato fonti della Lega, il titolare del Viminale ha deciso di presentare ...

"Zero crisi. Certo, si discute, visto che siamo anche in piena campagna elettorale per le Regionali. Ma alla fine, come sempre, la quadra sì trova tutto". Fonti ai massimi livelli del M5S esprimono serenità sulla tenuta della maggioranza all'indomani del weekend di polemiche su Tav e Diciotti

Decreto Sicurezza - Di Maio : “Disagio nella maggioranza? M5s è a favore”. E ai sindaci : “Nessuna competenza su porti” : “Se c’è qualcuno che si sente a disagio, si ricordi che ha votato il Decreto Sicurezza perché fa parte di una maggioranza, che ha sostenuto questo provvedimento”. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, da Alleghe, nel Bellunese, rispondendo alle domande dei cronisti sulla polemica innescata da alcuni sindaci contrari al provvedimento che porta la firma dell’alleato Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro invita i parlamentari ...

I dubbi sull'aggressione alla deputata del M5s. La testimone : "Non c'è stata nessuna violenza" : L'aggressione alla deputata del Movimento 5 Stelle si tinge di giallo. Dopo la denuncia di Mara Lapia che ha dichiarato di essere stata picchiata selvaggiamente da un uomo nel parcheggio di un ...

"Lo poteva essere se arrivava adesso, ma noi lo abbiamo detto dieci anni fa, noi nasciamo con una proposta: l'abolizione dell'ordine dei Giornalisti e il taglio del finanziamento ai Giornali", dichiara il sottosegretario con delega all'Informazione e all'Editoria, Vito Crimi