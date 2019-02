Luca Vismara vs Solei Sorge Il trio sonnellino va al televoto | Isola 2019

Luca Vismara litiga con Soleil Sorge : “Mi ha vomitato cose che…” : Soleil Sorge e Luca Vismara: scontro in diretta all’Isola dei Famosi In un reality come L’Isola dei Famosi è impossibile che tutti i concorrenti vadano d’amore e d’accordo. E se i naufraghi in questione hanno un carattere combattivo come Soleil Sorge e Luca Vismara è praticamente impossibile evitare lo scontro. I due si erano confrontati anche la scorsa settimana dopo soli tre giorni di convivenza. Le cose però non sono ...

Isola - Luca Vismara sbotta contro gli altri naufraghi : 'Mi hanno sparato addosso' : Se fino a poco tempo fa, i fan da casa pensavano che quest'anno sull'Isola dei Famosi 2019 (il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi) tutti i naufraghi andassero d'amore e d'accordo fatta eccezione per le piccole discussioni nate per la macchina del riso o altri futili motivi. Dopo il day time di ieri, bisogna ricredersi e pensare che ci sia davvero ben poco da stare tranquilli per come si sono messe le cose. Infatti, il ritorno ...

Isola dei Famosi - è guerra ormai : Luca Vismara sbotta “Mi hanno sparato addosso” : Luca Vismara e Soleil Sorge litigano all’Isola dei Famosi Se fino a qualche tempo fa si poteva credere che i naufraghi andassero tutto sommato d’amore e d’accordo, fatta eccezione per le solite discussioni nate ora per la macchina del riso o per altri motivi, dopo il day time di oggi crediamo che ci sarà davvero poco […] L'articolo Isola dei Famosi, è guerra ormai: Luca Vismara sbotta “Mi hanno sparato ...

Isola dei Famosi - Soleil Sorgè dice a Luca Vismara : 'Tu sei molto studiato' e litigano : Dopo soli due giorni Luca Vismara e Soleil Sorgè sono già venuti allo scontro sull'Isola dei Famosi. La colpa sarebbe di Marina che avrebbe detto di come entrambi siano felici di stare sull'Isola, mentre Luca pensa che siano parecchio differenti come carattere e modo di porsi: "Jeremias è riflessivo ed ascoltatore mentre Soleil è più amante della conversazione". A Soleil Sorgè non sono andate bene queste dichiarazioni così, a telecamere spente, ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Soleil Sorge litiga con Luca Vismara : Soleil Sorge attacca Luca Vismara a L’Isola dei Famosi 2019 L’arrivo di Soleil Sorge sull’Isola dei Famosi ha stravolto gli equilibri di alcuni naufraghi. Di tanto in tanto, l’apparente armonia viene subito interrotta dai malumori. Il primo ad esternare il proprio pensiero è stato Luca Vismara: il ragazzo, sottratto al compito di guardiano del fuoco, ha notato che, a differenza di Jeremias che osserva e ascolta molto, ...

Luca Vismara in lacrime all’Isola : “Mi fa sentire meno a casa” - lo sfogo improvviso : Isola dei famosi, Luca Vismara improvvisamente crolla: è colpa dei nuovi ingressi? I nuovi arrivi all’Isola dei famosi hanno destabilizzato Luca Vismara, che in lacrime è crollato davanti ai compagni. Luca si è abbandonato a un pianto improvviso, ma è stato consolato e supportato da chi lo sta accompagnando in questa avventura. Tutto è avvenuto […] L'articolo Luca Vismara in lacrime all’Isola: “Mi fa sentire meno a ...

Isola dei Famosi - Demetra Hampton e Luca Vismara : scoppia la lite durante la diretta : Una puntata ricca di avvenimenti quella de L'Isola dei Famosi andata in onda ieri 10 febbraio: oltre all'ingresso di Soleil e Jeremias, che si sono subito messi in mostra durante il gioco del fango, ...

Luca Vismara duro con Demetra Hampton all’Isola 2019 : “Strega!” : Luca Vismara attacca Demetra Hampton all’Isola dei Famosi Domenica 10 febbraio è andata in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Uno dei tanti temi affrontati durante la diretta è stato il rapporto turbolento tra Luca Vismara e Demetra Hampton. L’attrice, dopo essere stata eliminata la scorsa puntata, è arrivata nello studio accolta da Alessia Marcuzzi e ha iniziato a battibeccare con Luca Vismara in collegamento dalla ...

Demetra Hampton e Luca Vismara - è lite all’Isola : anche Rudy Zerbi tirato in ballo : Isola 2019, è scontro tra Demetra Hampton e Luca Vismara Doveva essere uno scontro epico, visto che conosciamo tutti Luca Vismara dopo la sua esperienza da Amici di Maria De Filippi, ma all’Isola 2019 abbiamo assistito semplicemente a un diverbio. Condito di parecchi “eufemismi”, questo è vero, ma se fossero mancati pure quelli avremmo rischiato […] L'articolo Demetra Hampton e Luca Vismara, è lite all’Isola: anche ...

Luca Vismara : età - fidanzato e carriera. Chi è l’ex di Amici : Luca Vismara: età, fidanzato e carriera. Chi è l’ex di Amici Chi è Luca Vismara e carriera Ex concorrente di Amici 17, Luca Vismara risulta tra i candidati all’Isola dei famosi 2019. Scopriamo di più sulla vita privata e la carriera del cantante. Chi è Luca Vismara? Nato il 1° gennaio 1992, si potrebbe dire che Luca Vismara sia figlio d’arte: sua madre ha partecipato allo Zecchino d’Oro nel 1964 con la canzone nota a tutti ...

Isola 14 - Demetra contro Luca Vismara : “Mi ha detto parolacce” : Luca Vismara ha offeso Demetra Hampton a L’Isola dei Famosi? Durante le nomination della puntata numero tre della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Luca Vismara è stato al centro di una polemica. L’ex cantante di Amici è stato accusato da Demetra Hampton di averla offesa pesantemente. L’attrice ha spiegato che la scorsa puntata ha esclamato ‘Allora non sono in nomination’ e Luca le avrebbe detto ‘Vai ...

Isola dei Famosi 2019 : Paolo Brosio e Luca Vismara riaccendono il fuoco a Playa Uva : Isola dei Famosi, Luca Vismara e Paolo Brosio E fuoco fu! Provvidenziale impresa, all’Isola dei Famosi 2019, per Paolo Brosio e Luca Vismara. Il giornalista ed il giovane cantante sono infatti riusciti a riportare il fuoco sull’Isola della Ciurma, dove mancava ormai da giorni a causa del maltempo. I due naufraghi hanno ottenuto una piccola fiammella senza l’aiuto di fiammiferi, evento pressoché unico nella storia del reality di ...

Luca Vismara/ Confronto con Demetra Hampton? La sua velenosità non passa inosservata - Isola dei famosi 2019 - : Luca Vismara ha ricevuto il primo regalo all'Isola dei famosi 2019, merito dei compagni che stanno faticando nell'Isola dei Pirati.