L' oroscopo del fine settimana | 23-24 febbraio | Leone amato | Bilancia vendicativa

oroscopo del 2 marzo : relax per l'Ariete - problemi per il Capricorno : Sabato 2 marzo inizia il primo weekend del terzo mese di questo anno 2019. Una giornata nella quale, come sempre, ci saranno sia alti che bassi per i nati sotto vari segni zodiacali. Vediamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci....Continua a leggere

oroscopo Paolo Fox del 21 febbraio : le previsioni di oggi : Paolo Fox, Oroscopo di oggi 21 febbraio 2019: previsioni zodiacali L’Oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più seguiti de I Fatti Vostri. Il famoso astrologo ha appena svelato le previsioni di oggi 21 febbraio 2019. Ieri Fox ha assegnato cinque stelle al Toro, al Capricorno, all’Acquario e ai Pesci. L’Oroscopo di Paolo Fox dispensa consigli preziosi su amore, fortuna e lavoro. Prima dell’Oroscopo di Paolo Fox, spazio ...

Paolo Fox svela l’oroscopo della Super Luna a La vita in diretta : Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche dopo la Super Luna a La vita in diretta Hanno aperto la puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, parlando della Super Luna che ieri sera ha appassionato gli amanti dell’astronomia Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, lanciando subito un servizio in cui Paolo Fox ha svelato le sue previsioni dell’oroscopo segno per segno, basate proprio sulla Super Luna di ieri, ...

oroscopo dell'1 marzo - contrattempi e problemi per Ariete e Toro : Il giorno 1 marzo l'Ariete potrebbe risvegliarsi molto nervoso, dopo una notte praticamente insonne, a causa del mal di testa, che purtroppo è una caratteristica del segno. Per affrontare una giornata piena di contrattempi, servirà molta forza d'animo. Giornata da dimenticare anche per le persone che sono nate sotto il segno del Toro, che riceveranno telefonate poco gradite e che dovranno fronteggiare preoccupazioni legate alle finanze e in ...

oroscopo Paolo Fox del 21 febbraio : le previsioni di domani : Paolo Fox, Oroscopo di domani: previsioni 21 febbraio segno per segno A comunicare con le stelle ci pensa Paolo Fox che ha svelato in anticipo le previsioni dell’Oroscopo di domani, 21 febbraio, per tutti i segni zodiacali partendo dai primi quattro. ARIETE: domani sarà una giornata fatta apposta per la riflessione. Devono ritrovare energia e serenità anche per quanto riguarda l’amore, non solo per il lavoro. Si stanno trascinando ...

oroscopo del giorno 22 febbraio : benissimo sentimenti e lavoro per Bilancia e Capricorno : L'Oroscopo del giorno 22 febbraio 2019 porta in primo piano la nuova classifica stelline completa e le previsioni relative alla seconda sestina zodiacale. A tenere banco sarà l'Astrologia applicata ai settori della vita incentrati sull'amore e sul lavoro. Allora, curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle prima dell'inizio del weekend? Bene, anche se a tale scopo è pronta già la scaletta con le stelline quotidiane, diamo volentieri un piccolo ...

L'oroscopo dell'amore single - venerdì 22 febbraio : Scorpione amato - opportunità per Toro : I pianeti nelle previsioni astrologiche di venerdì diffondono energia positiva, tutta da investire nei sentimenti. La Luna entra in Bilancia ed elargisce nuove opportunità per i cuori solitari. Analizziamo nel dettaglio le novità astrali con L'oroscopo dell'amore single. I cuori solitari e l'amore nelle previsioni astrologiche di venerdì Ariete: sarete troppo superficiali e privi di volontà per intraprendere un'eventuale storia amorosa, quindi ...

oroscopo del mese di marzo : amore per l'Acquario e denaro per i Pesci : L'Oroscopo del mese di marzo avrà un transito lungo e interessante di Mercurio nel segno dei Pesci, che porterà qualche entrata in più di denaro ai nati del segno. Venere in Aquario, invece, metterà in evidenza l'amore per i segni d'aria. Scopriamo cosa succederà segno per segno. L'Oroscopo di marzo: amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): in questo periodo vi dedicherete di più al partner. L'aspetto sentimentale vi darà gioia e soddisfazione. ...

L'oroscopo di venerdì 22 febbraio : guadagni per Gemelli - Leone deluso : La Luna nella giornata di venerdì 22 entra in Bilancia portando nuova energia, tutta da investire nei sentimenti e nelle opportunità professionali. I corpi celesti si intrecciano con l'astro lunare, segnando il destino di ciascun segno zodiacale, quasi spingendoli a rinnovare qualcosa che non va per aprire le porte a nuove possibilità. Le previsioni astrologiche diventano complici dei simboli dello Zodiaco e ci indicano la via per raggiungere ...

oroscopo di domani 21 febbraio : Venere nel 10° simbolo dello zodiaco - ok torelli e leoni : L'Oroscopo di domani 21 febbraio mette sotto analisi la giornata di questo giovedì. In evidenza quest'oggi la nuova classifica stelline quotidiana nonché le previsioni su amore e lavoro per i segni dall'Ariete fino alla Vergine. Prima di dare qualche anticipo sui migliori e peggiori del periodo, è d'obbligo mettere in rilievo una formazione planetaria abbastanza significativa: l'ottimo aspetto di Venere in Capricorno è perfetto per portare ...

Paolo Fox - oroscopo domani : le previsioni del 20 febbraio : oroscopo 20 febbraio, segni di Aria: le previsioni di Paolo Fox di domani Chissà quale sarà il volere delle stelle per quanto riguarda mercoledì 20 febbraio. A dirlo ci pensa direttamente Paolo Fox svelando l’oroscopo di domani segno per segno partedo da quelli di Aria. GEMELLI: sembra inevitabile qualche incomprensione sul lavoro che potrebbe sfociare in tensione. In amore dovranno lasciar spazio alla riflessione. Chi è giovane dovrà ...

oroscopo del giorno 21 febbraio : giovedì la Luna cambia segno - eros e fortuna ai bilancini : L'Oroscopo del giorno 21 febbraio annuncia splendide opportunità di centrare gli obbiettivi, sia in amore che nel lavoro, per gli amici Bilancia. Infatti, le previsioni zodiacali di metà settimana favoriscono proprio questo amabile segno d'Aria. Ma cos'è che lo renderà quasi invincibile da eventuali vicissitudini mese in conto dalla quotidianità? Ebbene, a favorire il periodo ai deliziosi amici "bilancini" sarà senz'altro l'ingresso della Luna ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 21 febbraio : Scorpione innamorato - Ariete coraggioso : Il nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche di giovedì riserva molte sorprese, pronosticando fortuna e amore nelle relazioni di coppia. I pianeti sono complici dei sentimenti che vivono i simboli zodiacali ed esortano i protagonisti dello Zodiaco ad approfondire queste sensazioni amorose con il proprio partner. Analizziamo insieme L'oroscopo dell'amore di coppia del 21 febbraio. Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Bilancia Ariete: ...

L'oroscopo del giorno mercoledì 20 febbraio : Leone rivoluzionario - Gemelli stressato : L'oroscopo di mercoledì 20 febbraio riguardo all'amore e alla fortuna nel lavoro, rivela che ciascun segno dello Zodiaco beneficerà di vari influssi planetari favorevoli, per vivere la giornata con un nuovo slancio. Alcuni simboli zodiacali dovranno cambiare atteggiamento nei confronti dei sentimenti, intraprendendo nuove strade che portano alla felicità. Ecco ora nel dettaglio le previsioni astrologiche dedicate al giorno 20 febbraio per tutti ...