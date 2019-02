Londra sta cercando di convincere Berlino a ricominciare a vendere armi ai sauditi

Borsa : Europa contrastata Londra -0 - 23% : MILANO, 21 FEB - Avvio di seduta contrastato per le principali borse europee. Londra cede lo 0,23% a 7.211 punti, Francoforte guadagna lo 0,41% a 11.448 punti e Parigi sale dello 0,08% a 5.200 punti.

I BTS hanno annunciato il tour negli stadi : Londra e Parigi le uniche date in Europa (per il momento) : Non è ancora detta l'ultima parola The post I BTS hanno annunciato il tour negli stadi: Londra e Parigi le uniche date in Europa (per il momento) appeared first on News Mtv Italia.

Standard Chartered - crollano le quotazioni a Londra : Retrocede molto Standard Chartered , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,74%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un ...

Il console : "Italiani a Londra nonostante Brexit" : In parte, infatti, si tratta di persone che già si trovano nel Regno Unito e che si iscrivono perché nel clima di incertezza politica attuale sperano in questo modo poter avere più garanzie all'...

Il primo condominio di Londra con pista di atterraggio per i droni : Lyons Place, ecco come sarà il primo edificio londinese pensato per ricevere le consegne dei droni. Il progetto di Farrells Lyons Place, ecco come sarà il primo edificio londinese pensato per ricevere le consegne dei droni. Il progetto di Farrells Lyons Place, ecco come sarà il primo edificio londinese pensato per ricevere le consegne dei droni. Il progetto di Farrells Lyons Place, ecco come sarà il primo edificio londinese pensato per ricevere ...

Anticipazioni Gomorra 4 : Genny Savastano partirà per Londra : Proprio nella giornata di oggi l’attore Salvatore Esposito pubblica finalmente il primo trailer ufficiale sulla nuova stagione di “Gomorra”, la nota serie televisiva italiana che ha ormai spopolato in tutto il mondo, apprezzata soprattutto negli Stati Uniti d’America. Gomorra 4: Genny si sposta a Londra Nelle prime scene del trailer riusciamo ad intravedere il personaggio di Genny Savastano in vesti del tutto diverse. La sua sembra essere una ...

Londra : acquisti a mani basse su Antofagasta : Protagonista la compagnia mineraria , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,03%. L'andamento di Antofagasta nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del ...

Londra : nuovo spunto rialzista per Whitbread : Balza in avanti Whitbread , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%. Lo scenario su base settimanale di Whitbread rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Londra : spinge in avanti Antofagasta : Prepotente rialzo per la compagnia mineraria , che mostra una salita bruciante del 2,07% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , ...

Consorzio per la Tutela dei vini Soave e Recioto di Soave. Nel 2019 - da Parigi a Tokyo - da Londra a New York - il Soave alla conquista dei ... : ... nel mondo, ma, anche perché, il Consorzio di Tutela svolge grande, costante, lodevole opera di promozione, in questo caso, globale, che, indirettamente, è produttrice di grande economia, a beneficio ...

Londra - il duca va a piedi o con autista : 23.30 Il principe Filippo, 97 anni, consorte della regina Elisabetta II, non guiderà più dopo l'incidente avuto un mese fa. Lo annuncia Buckingham Palace: "Dopo avere accuratamente riflettuto, il duca di Edimburgo ha preso la decisione di rinunciare volontariamente alla sua patente di guida". Vicino alla tenuta reale di Sandringham, dove Elisabetta e il marito trascorrono gran parte dell' inverno, a bordo del suo Suv si era scontrato con ...

4 storie di startup italiane che hanno cercato fortuna a Londra : Il Tower Bridge a Londra (Pixabay) Le difficoltà dell’ecosistema italiano, la presenza di minori opportunità di investimento, un mercato non ancora pronto, leggi inesistenti o superate, hanno spinto alcuni connazionali ad aprire direttamente le loro startup all’estero. In Gran Bretagna la situazione è particolarmente interessante per certi tipi di business. Che trovano un ambiente ricettivo e fondi interessati a supportare lo ...

Londra - venduto all’asta per 160mila euro lo slittino della pazza missione di Shackleton che portò l’uomo all’estremo sud del mondo : Sono poco più di tre metri di traverse di legno e cinghie metalliche. Ma sono state vendute oggi al prezzo record di 143.750 sterline, equivalenti a circa 163.544 euro, a un anonimo acquirente, tanto misterioso quanto romantico. Già, perché all’asta da Bonhams, a Londra, non è finita una vecchia slitta qualsiasi. Se potesse parlare, infatti, questa slitta racconterebbe di un’impresa folle e leggendaria: una marcia antartica di oltre cento ...

La tomba del filosofo tedesco Karl Marx a Londra è stata vandalizzata : La tomba del filosofo tedesco Karl Marx a Londra è stata vandalizzata. I danni alla tomba sono stati scoperti lunedì dai responsabili del cimitero, che hanno parlato di un attacco deliberato. Ian Dungavell, capo esecutivo di Friends of Highgate Cemetery Trust,