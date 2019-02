L' offerta segreta di Di Maio per placare la base grillina

ilgiornale

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Beppe Grillo chiede tempo e pazienza. E per salvare la leadership Luigi dioffre ai dissidenti poltrone di governo. Il caso Diciotti potrebbe aprire una resa dei conti nel Movimento 5 stelle. L'ala ortodossa fiuta le difficoltà del capo politico, e forte del 41% raccolto sulla piattaforma Rousseau con la consultazione per decidere se spedire o no a processo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, accelera per ribaltare il tavolo. Puntando al cambio di guida al vertice. Ma la fronda degli ortodossi sperava nella sponda, che però non è arrivata, da parte del comico genovese. Ieri Grillo - all'uscita del Tribunale di Roma dove è stato ascoltato in veste di testimone in un processo a carico dell'ex consigliere regionale degli M5s dell'Emilia Romagna Giovanni Favia imputato per diffamazione - ha provato a spegnere velocemente le polemiche, ammettendo, però, gravi difficoltà: "Secondo ...