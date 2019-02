L’Italia nella bolla del lavoro precario 

Meteo - L’Italia ripiomba nella morsa del gelo : al Sud termometro giù di 10 gradi : Nel pieno di una fase molto anomala dal punto di vista climatico, ecco arrivare all'orizzonte un generale cambiamento della circolazione con un possibile ritorno a condizioni di freddo intenso. Secondo gli esperti Meteo, il tempo peggiorerà a partire da venerdì. Atteso generale e brusco calo delle temperature al Sud.Continua a leggere

Ovazione per Renzi a Milano : “Credo nella politica e nelL’Italia - anche se oggi è rappresentata da Di Maio e Salvini” : “Partiamo dal finale, tanto non è un giallo. Non è giallo, né gialloverde, tranquilli”. Matteo Renzi apre così la presentazione del suo libro, “Un’altra strada”, al teatro Parenti di Milano. “Non mi candido alle primarie, non mi candido alle Europee”. Non sono mancate le frecciate ai leader di M5S e Lega: “La politica italiana oggi è rappresentata da Gigi Di Maio, ma io credo nell’Italia e ...

LIVE Biathlon - Staffette mista e single mixed Soldier Hollow in DIRETTA : alle 22.00 L’Italia ci riprova nella staffetta mista : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Soldier Hollow (Stati Uniti), valide per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi americane andranno in scena la staffetta singola e la staffetta mista che premieranno la squadra migliore nel solito abbinamento tra velocità sugli sci e al poligono. nella single mixed vedremo all’opera l’accoppiata composta da Dorothea Wierer e da Lukas Hofer ...

Calcio : Nicolò Zaniolo - un predestinato? L’Italiano più giovane di sempre a fare una doppietta nella moderna Champions League : 19 anni e 225 giorni: è questa l’età con cui Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha realizzato la sua prima doppietta in Champions League, essendo il più giovane giocatore italiano a compiere un’impresa simile. Una partita, quella contro il Porto, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League nella quale il classe ’99 ha fatto vedere qualità non comuni. Al di là delle due marcature, è il peso della ...

Doppia crisi per L’Italia - economica e demografica. Ora serve ricostruire fiducia nella crescita : L'Italia cresce poco, meno degli altri paesi Ue, lo 0,2% appena in questo 2019 cominciato sotto il segno della recessione (le stime sono della Commissione Ue) o, al massimo, lo 0,6% secondo le valutazioni della Banca d'Italia. Certo molto meno dell'1% previsto dal governo e propagandato dal presidente del Consiglio Conte che, ancora di recente, ha parlato di un "anno bellissimo", almeno dal punto di vista economico.L'Italia cresce poco pure dal ...

Sci alpino - tutte le medaglie delL’Italia ai Mondiali : arriva il terzo podio nella rassegna di Are : La medaglia numero 70 dell’Italia nella storia dei Mondiali di sci alpino è arrivata questo pomeriggio: a conquistarla sono stati Irene Curtoni, Lara Della Mea, Simon Maurberger ed Alex Vinatzer nel team event, competizione nella quale hanno conquistato il terzo gradino del podio. nella rassegna iridata di Are per gli azzurri arriva così la terza medaglia, e nel carniere italiano ci sono tutti i metalli: questo bronzo arriva infatti dopo ...

Mondiali Sci 2019 – Splendido bronzo per L’Italia nel Team Event - battuta la Germania nella finalina : La formazione azzurra formata da Irene Curtoni, Lara Della Mea, Simon Maurberger e Alex Vinatzer ha conquistato uno Splendido bronzo iridato È un bronzo storico e inaspettato. Irene Curtoni, Lara Della Mea, Simon Maurberger e Alex Vinatzer regalano all’Italia una splendida e sorprendente medaglia nel Team Event, la prima in assoluto in questo format ai Mondiali. La gioia esplode proprio quando sembravamo doverci rassegnare a un altro ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : scelta L’Italia per il Team Event - sei azzurri impegnati nella prova a squadre : Martedì 12 febbraio (ore 16.00) si disputerà il Team Event ai Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) andrà in scena la prova a squadre. Le Nazionali partecipanti schiereranno due uomini e due donne, ogni confronto tra le squadre prevede dunque quattro slalom paralleli e a passare il turno sarà la formazione che avrà vinto il maggior numero di scontri diretti: in caso di 2-2 si procede alla somma dei tempi del miglior uomo e della miglior ...

L’Italia è stata battuta 26-15 dal Galles nella seconda giornata del Sei Nazioni : La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 26-15 dal Galles nella seconda giornata del torneo Sei Nazioni. Allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia è andata in svantaggio dopo pochi minuti di gioco e non è più riuscita a recuperare,

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : L’Italia è quarta nella staffetta femminile. Vince la Germania davanti alla Norvegia e ed alla Francia : La staffetta femminile 4×6 km valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e disputata nel gelo di Canmore, in Canada, va alla Germania, che chiude in 1:10’16″3 e precede la Norvegia, autrice di una stupenda rimonta, seconda a 30″2 e la Francia, terza a 41″6. quarta l’Italia, che per larghi tratti aveva fatto sognare, staccata di 1’40″5. nella prima frazione è stupenda Lisa Vittozzi, che trova un ...

LIVE Speed skating - Mondiali 2019 in DIRETTA : 8 febbraio - titoli iridati ad Herzog e a Murashov nella velocità - L’Italia ci prova nel team pursuit : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 su singole distanze di Speed skating. Sarà il giorno delle prove ad inseguimento a squadre con l’Italia che vorrà cercare di stupire dopo aver sfiorato il podio nel day-1 nella team sprint femminile. I team pursuit delle donne e degli uomini cercheranno di onorare al meglio la competizione ben consci della forza di selezioni molto molto qualitative. Un ...

Sci alpino - tutte le medaglie delL’Italia ai Mondiali : Dominik Paris vince il 21° oro - 11 Campioni nella storia : Dominik Paris è entrato nell’Olimpo dello sci italiano, l’altoatesino è diventato l’undicesimo azzurro capace di vincere una medaglia d’oro ai Mondiali. Oggi il 29enne si è imposto in superG ad Are e si affianca così a miti indiscussi come Gustav Thoeni (5), Alberto Tomba (2), Deborah Compagnoni (3), Isolde Kostner (2), Zeno Colò (2). L’Italia non vinceva un titolo iridato dal 2011 con Christof Innerhofer sempre in ...

Snowboard - sono 24 le medaglie iridate nella storia per L’Italia. Roland Fischnaller a quota 5 : Secondo quanto riportato sul sito FISI salgono a 24 le medaglie iridate dell’Italia nella storia dei Mondiali di Snowboard: per Roland Fischnaller quella odierna è la quinta in carriera. All’azzurro manca soltanto l’oro nello slalom gigante parallelo per poter affermare di aver vinto medaglie di tutti i metalli in entrambe le specialità dello Snowboard alpino. UOMINI 2019 Park City (Usa) PSL 1. LOGINOV Dmitry (RUS) 2. ...

Calcio a 5 - L’Italia sconfigge la Romania per 4-2 nella seconda amichevole : doppietta di Cavinato : L’Italia concede il bis a Piatra Neamt, la nostra Nazionale di Calcio a 5 ha sconfitto la Romania in amichevole dopo averla già battuta nella giornata di ieri. I ragazzi del CT Musti si sono imposti con grande autorevolezza contro i padroni di casa, vincendo per 4-2 (1-1 al termine del primo tempo). Rispetto al match di 24 ore fa vengono mandati in tribuna Mammarella e Houenou, la formazione titolare è composta da Molitierno, Ercolessi, De ...